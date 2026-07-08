Si tienes los ojos pequeños, no necesitas recurrir a un maquillaje recargado para hacerlos lucir más grandes. Uno de los secretos mejor guardados de los maquillistas es la llamada sombra vainilla, un tono claro que refleja la luz en puntos estratégicos para crear una mirada más abierta, luminosa y expresiva. La clave no está solo en el color, sino en colocarlo exactamente donde genera el mayor efecto visual.

Esta es la técnica que transforma los ojos pequeños con solo unos toques

La sombra vainilla funciona porque capta la luz y crea una ilusión óptica de amplitud. De acuerdo con Vogue, combinada con sombras de transición y unas pestañas bien definidas, puede hacer que los ojos se vean considerablemente más grandes sin necesidad de delineados complejos. Estos son los puntos donde debes aplicarla para conseguir el mejor resultado.



Centro del párpado móvil. El primer punto estratégico es justo en el centro del párpado móvil, encima de la pupila. Aplica la sombra vainilla con pequeños toques utilizando el dedo o una brocha plana para concentrar la luz en esa zona.

Este sencillo gesto aporta dimensión al párpado y hace que el ojo se proyecte visualmente hacia adelante, logrando una mirada más amplia y despierta.

El truco de la sombra vainilla: dónde colocarla para duplicar el tamaño de los ojos pequeños|Canva El lagrimal. Iluminar el lagrimal es uno de los trucos más efectivos para abrir la mirada al instante. Coloca una pequeña cantidad de sombra vainilla en la esquina interna del ojo y difumínala suavemente para que se funda con el resto del maquillaje.

Además de aportar luminosidad, este punto ayuda a separar visualmente los ojos y aporta un efecto de frescura muy favorecedor. La línea de agua. Otro de los secretos de los maquillistas consiste en sustituir el clásico lápiz negro por uno en tono beige o vainilla sobre la línea de agua inferior.

Este pequeño cambio hace que el blanco del ojo luzca más amplio, reduce la apariencia de enrojecimiento y crea la sensación de unos ojos mucho más grandes y descansados.

La combinación que potencia el efecto de la sombra vainilla en ojos pequeños

Para que el resultado sea aún más favorecedor, la sombra clara debe complementarse con otras técnicas que aporten profundidad sin cerrar la mirada.

El truco de la sombra vainilla: dónde colocarla para duplicar el tamaño de los ojos pequeños|Canva

Comienza iluminando desde el lagrimal hasta el centro del párpado con la sombra vainilla.

Después, aplica una sombra café claro o topo únicamente en la esquina externa del ojo, formando una "V" y difuminándola ligeramente hacia arriba para crear un efecto lifting.

Finaliza rizando las pestañas desde la raíz y aplicando una máscara negra que las alargue y eleve.

El error que hace que los ojos se vean más pequeños

Aunque las sombras oscuras son ideales para aportar profundidad, cubrir todo el párpado móvil con ellas produce el efecto contrario al que buscas.

El truco de la sombra vainilla: dónde colocarla para duplicar el tamaño de los ojos pequeños|Canva

Los tonos intensos absorben la luz y hacen que el ojo parezca más hundido y pequeño. Lo ideal es reservarlos únicamente para la esquina exterior o para delinear sutilmente la línea de las pestañas, dejando que la sombra vainilla sea la protagonista del maquillaje.