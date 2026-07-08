Cómo hacer el delineado ‘Bat Wing': la técnica viral para párpados caídos que no se oculta al abrir el ojo

Si alguna vez te ha pasado que el delineado te queda casi perfecto y cuando abres los ojos se vuelve imperceptible, probablemente tengas los párpados caídos y esto hace que el producto quede "escondido". Y aunque puede sonar como lo peor para quienes disfrutan enmarcar su mirada, lo cierto es que se puede solucionar con el "Bat Wing", una tendencia perfecta para estas estructuras y es sumamente favorecedora.

Cómo es el delineado "Bat Wing" y por qué funciona en párpados caídos

La magia de este estilo puede adivinarse desde su nombre, pues por la traducción al español, "Bat Wings" significa "ala de murciélago" y hace referencia a la forma tan peculiar que tienen estos animales. En otras palabras, este delineado consiste en un trazo continuo que va engrosándose poco a poco para definir la mirada de manera sutil.

Los bordes del “Bat Wing” deben quedar hacia arriba para enmarcar la mirada|Pinterest

Esta técnica funciona especialmente bien en párpados caídos, que son aquellos donde la estructura superior descansa más de lo normal y hace que el ojo se vea pequeño o entrecerrado, según la definición de Cleveland Clinic. Lo anterior gracias a que el grosor del delineado va adaptándose a los pliegues naturales y no se deforma al cerrar los ojos.

Delineado para párpados caídos: tutorial para hacer un "Bat Wing" en 5 minutos

Colócate frente a un espejo . Empieza por el ojo que consideres más fácil, ya que este será la "guía" del otro.



. Empieza por el ojo que consideres más fácil, ya que este será la "guía" del otro. Toma tu delineador favorito . Elige el formato con el que te acomodes mejor; puede ser plumón o líquido.



. Elige el formato con el que te acomodes mejor; puede ser plumón o líquido. Traza la "alita" primero . Dibuja una línea aproximadamente 2 mm antes de los bordes laterales. Procura que quede hacia arriba porque esto dará un efecto lifting. Es esta parte donde se hace la llamada "Bat Wing", la tendencia de belleza que está arrasando en 2026 .



. Dibuja una línea aproximadamente 2 mm antes de los bordes laterales. Procura que quede hacia arriba porque esto dará un efecto lifting. Es esta parte donde se hace . Une el delineado . Con los ojos entrecerrados, traza el resto del delineado; empezando con un estilo delgado en el lagrimal y dando mayor grosor hasta llegar a la "alita" previamente hecha.



. Con los ojos entrecerrados, traza el resto del delineado; empezando con un estilo delgado en el lagrimal y dando mayor grosor hasta llegar a la "alita" previamente hecha. Perfecciona los trazos. Si te equivocas en algún punto, no es necesario que vuelvas a empezar, puedes corregir con un cotonete y agua micelar. Lo importante es que la punta quede bien definida.

Los párpados caídos necesitan de delineados que no se “escondan” |Pinterest

Y listo, en poco tiempo tendrás un delineado estilo "Bat Wings" que le queda fenomenal a los párpados caídos por la manera en que se adapta a la estructura natural de la piel. Además, queda muy bien para cualquier tipo de ocasión porque no se ve saturado y se puede combinar bien tanto para maquillajes sutiles como para looks un poco más cargados.