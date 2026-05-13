Así puedes activar el modo incógnito de WhatsApp desde hoy

Constantemente, la aplicación de WhatsApp se renueva, agregando nuevos funcionamientos que mejoren la experiencia de los usuarios dentro de la aplicación de comunicación. Recientemente, se ha dado a conocer el ‘modo incógnito’ y su función, el cual ya puedes aprovechar.

Noticias Durango del 13 de mayo 2026

Para que disfrutes de la nueva mejora, te detallaremos cómo lo puedes activar y por qué se puede convertir en una gran herramienta para ti; anota todos los pasos que te compartiremos.

¿Cómo abrir el ‘modo incógnito’?

El modo incógnito que tiene WhatsApp se destaca por ser un nuevo funcionamiento que promete mayor privacidad para el usuario, en especial ante la preocupación del usuario y su manejo de detalles delicados. Para activar su funcionamiento, deberás hacer lo siguiente:

A diferencia de otras modificaciones, en este caso no es necesario que lo actives o hagas cambios en tu aplicación, ya que esa modificación se realizará en automático.

Si todavía no observas cambios, no olvides hacer la actualización de la app. En caso de no ver el cambio, podría ser por el tipo de equipo que tienes y su sistema operativo.

Una vez que se pueda activar, aparecerá la siguiente leyenda: “Solo tú puedes ver este chat”, para después darte una explicación detallada del funcionamiento.

¿Qué es el modo incógnito en WhatsApp?

Dicha función se está aplicando en el funcionamiento de Meta IA, herramienta de inteligencia artificial que ya forma parte totalmente de la app. Tiene la principal función de que las conversaciones no se guardan y desaparecen en automático, siendo un nuevo nivel de privacidad, en especial al tener conversaciones delicadas con él.

La nueva función ‘modo incógnito’ de WhatsApp se logra al aplicar el nuevo Procesamiento Privado, por lo que te permite hablar con la herramienta con total libertad, sin el temor de que los demás puedan ver la información. Además, se ha anunciado que se aplicará una modificación más que consiste en un chat secundario que será protegido al brindar asistencia privada dentro de los chats.