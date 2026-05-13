Los 2 atletas más dominantes de la novena temporada de Exatlón México

Faltan solo un par de días para conocer quiénes serán los atletas que se consagrarán dentro de la Gran Final de Exatlón México y las especulaciones no se han hecho esperar, pues el fandom ya tiene a sus favoritos. No obstante, ahora hablaremos de aquellos atletas que han sobresalido por su desempeño y se han colocado como grandes contendientes para llevarse la gran final.

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¿Quiénes son los atletas que han demostrado mejor desempeño a lo largo de la novena temporada?

Si tomamos en cuenta la recta final, son 7 los atletas que se han ganado su lugar. Por parte del Equipo Rojo se encuentran: Mati Álvarez, Paulette Gallardo y Mario “Mono” Osuna. Mientras que del lado del Equipo Azul se encuentran: Evelyn Guijarro, Adrián Leo "Mufasa" y Alexis Vargas.

Dentro de estos 7 atletas, a lo largo de la temporada han existido dos que se han ganado al público por su amplio desempeño dentro de la contienda, siendo Alexis Vargas del Equipo Azul y Mati Álvarez de la escuadra Roja. Estos atletas han sobresalido por su presencia dentro de la novena temporada a pesar de los malos ratos que pudieron haber atravesado a lo largo de 32 semanas.

¿Especulaciones sobre la gran final?

A pesar de que aún faltan un par de horas para vivir la gran final de la novena temporada de Exatlón México, los fanáticos del reality deportivo más demandado de México ya tienen a sus grandes favoritos.

A diferencia de lo que se podría esperar para la rama femenil, Evelyn se postula como una competidora fuerte para ganar, mientras que del lado varonil, es Leo quien compite contra Mono por el liderazgo de la contienda, lo que mayoritariamente inclina la balanza a una posible final azul.

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