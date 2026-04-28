5 actividades baratas para celebrar el 10 de mayo

El Día de las Madres se va a celebrar el 10 de mayo, una fecha importante en la que enaltecemos el esfuerzo que han hecho nuestras mamás en el cuidado de los hijos, resaltando su relevancia dentro del núcleo familiar.

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Es posible que ante la fiesta no tengas mucho dinero para celebrar en un restaurante. Para que no pase desapercibida la fecha, te vamos a explicar 5 actividades baratas que puedes hacer, alternativas creativas para disfrutar en familia.

¿Cómo celebrar el 10 de mayo?

Por problemas económicos, es posible que se te dificulte poder celebrar el 10 de mayo en un lugar costoso. Aun así, puedes festejar la importante fecha con otras actividades baratas, alternativas divertidas y creativas para la celebración. Considera las siguientes opciones:

Picnic en un parque : Evitarás ir a los restaurantes, los cuales se van a llenar en esa fecha. Lleva fruta, bebidas refrescantes y sándwiches para que disfruten del paisaje.

: Evitarás ir a los restaurantes, los cuales se van a llenar en esa fecha. Lleva fruta, bebidas refrescantes y sándwiches para que disfruten del paisaje. “Cine y recuerdos” : Arma una función de cine en casa, prepara unos videos antiguos en familia y después reproduce su película favorita.

: Arma una función de cine en casa, prepara unos videos antiguos en familia y después reproduce su película favorita. Spa casero : Compra algunas mascarillas para el rostro, prende velas aromáticas, coloca música relajante y realiza un masaje.

: Compra algunas mascarillas para el rostro, prende velas aromáticas, coloca música relajante y realiza un masaje. Caminata fotográfica : Acude a un barrio pintoresco para hacerse fotos bonitas y capturar los rincones más bellos del lugar.

: Acude a un barrio pintoresco para hacerse fotos bonitas y capturar los rincones más bellos del lugar. Cena temática: Cocina para ella, elige su gastronomía favorita, decora la mesa y aplica música que se relacione con la cocina seleccionada; no dejes que ella haga algo en la cocina.

Actividades baratas que fácilmente puedes hacer para celebrar la fecha, además de ser una gran alternativa para evitar los restaurantes, ya que suelen ser espacios que rápidamente se llenan.

¿Por qué los mexicanos celebran el Día de las Madres el 10 de Mayo?

A diferencia de países como Canadá y Estados Unidos, donde el Día de las Madres se festeja en la segunda semana de mayo sin importar el día en que caiga. En México, la celebración se celebra el 10 de mayo; se menciona que empezó su festejo oficialmente desde 1922.

El portal de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo explica que su celebración se escogió en mayo debido a que es el mes consagrado a la Virgen, además de explicar que el 10 se pagaba en las decenas; así lo menciona en su portal.