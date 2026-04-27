3 tonos de uñas para el Día de las Madres que son elegantes, frescas y serán tendencia el 10 de mayo

Este 10 de mayo de 2026 se festejará en México en domingo, es por ello que, aquí te diremos cuáles son los 3 tonos de uñas que son ideales para hacerse en este Día de las Madres; estos colores te harán ver elegante, que tus manos luzcan frescas y que además serán tendencia en una de las fechas más importantes de los mexicanos.

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3 tonos de uñas que serán tendencia en el Día de las Madres este 10 de mayo

Rosa Barbie

|Foto de Noe Mir

Uno de los colores de uñas que serán tendencia, que te harán ver elegante y sobre todo, que tus manos luzcan super bonitas; es el Rosa Barbie. Este tono es una versión muy primaveral, ligera y natural; además también hace que tus uñas luzcan con un acabado muy femenino, delicado y con un acabado limpio. Esta opción es ideal para quienes buscan una manicura pinky y elegante, el cual combina con cualquier tipo de outfit.

Amarillo Mantequilla

|Foto de Two Dreamers

Otra opción de tonos de uñas es el Amarillo Mantequilla, el cual es suave y cremosos, este color da un toque cálido y sofisticado que iluminan las manos de quienes lo porten al instante, de hecho, estuvo en tendencias durante los últimos meses el cual es ideal para quienes buscan salir de lo cotidiano, además, este color aporta modernidad, feminidad y sobre todo, frescura.

Blanco Lechoso

|Foto de Trường Nguyễn Thanh

El Blanco Lechoso es el tono ideal para el Día de las Madres el cual se festeja el 10 de mayo; este es uno de los más elegantes y sofisticados del quinto mes, pero, a diferencia del blanco normal que es todo un clásico, este color da un acabado más suave que favorece a las manos, además difumina todo tipo de imperfecciones, pero de igual manera aporta luminosidad; este es un estilo minimalista que le da un toque moderno y que, además, se puede combinar con cualquier otro estilo.

¿Desde cuándo se celebra el Día de las Madres?

La historia del Día de las Madres tiene un origen muy antiguo y de acuerdo con la historia, las primeras celebraciones de las progenitoras nos llevan de regreso a la Grecia Clásica, donde se celebraba a la Diosa Rea, quien es la madre de Zeus, después al imperio romano, esta festividad llevaba como nombre Hilaria, y se hacía una fiesta que duraba hasta 3 días en el templo de Cibeles.

Sin embargo, con la llegada del cristianismo, la celebridad se cambió por la Inmaculada Concepción, en dicha fecha se festejaba a la Virgen María; pero, durante el siglo XVII, las fiestas ligadas a la Virgen y a las mamás comenzaron a evolucionar y fue aquí en donde iniciaron los obsequios para las madres.

Pero, la razón de la celebración más reciente se dio en 1865 cuando Julia Ward Howe, hizo manifestaciones de carácter religiosos junto a las madres víctimas de la Guerra Civil estadounidense, por lo que, se propuso conmemorar esta fecha como un acto de reconciliación; la paz entre las madres víctimas se comenzó a conmemorar cada año en Boston.

