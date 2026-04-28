7 cambios en tu maquillaje para adaptarte al calor de mayo
Mayo de 2026 será un mes de altas temperaturas, por lo que es muy importante que adaptes tus rutinas de maquillaje para que resistan el calor y la humedad
El maquillaje sí o sí debe someterse a cambios durante mayo, ya que la temporada de calor intenso hace que nuestra rutina habitual llegue a ser demasiado pesada o incluso pueda derretirse debido a las altas temperaturas.
Asimismo, el sudor y la humedad nos exigen una nueva estrategia, que no implica dejar de maquillarse, sino elegir productos que permitan que nuestra piel respire y que sean resistentes, para que el sol no nos haga perder el estilo.
Hoy te compartimos cuáles son los cambios que deberías comenzar a aplicar para continuar viéndote radiante, pero sin que el maquillaje se convierta en una carga, así podrás mantener un aspecto fresco y natural.
Los 7 cambios clave en tu maquillaje durante mayo
- No uses base
Es mejor que sustituyas las bases de alta cobertura por fórmulas ligeras con color, como la skin tint o la bb cream, que evitarán que los poros se obstruyan y permitirán que tu piel luzca con brillo natural.
- No uses polvos compactos
En lugar de añadir capas de color que probablemente se cuarteen con el sudor, mejor usa muy poco polvo suelto, de preferencia traslúcido y solo en la zona T (frente, nariz y barbilla) para disminuir el brillo en esta área.
- No uses rubor en polvo
Es mejor que lo cambies por un producto en crema, que gracias al calor se fundirá mejor con tu piel, dando un aspecto de que está viva y saludable.
- Máscara de pestañas a prueba de agua
Uno de los cambios más importantes, ya que evitará el efecto mapache ocasionado por la humedad o el sudor.
- Primer o protector solar
Antes de aplicar tu maquillaje, usa una pre-base que te ayude a matizar tu piel o un protector solar que dé este acabado y cobertura.
- Labiales tipo tint
Los labiales mate pesados pueden sentirse resecos. Las tintas labiales ofrecen color duradero que no se corre y no se sienten.
- Sellar con spray
Termina tu rutina con un spray o bruma fijadora, para refrescar y crear una barrera que ayuda a que todo se mantenga en su sitio.