7 cambios en tu maquillaje para adaptarte al calor de mayo

El maquillaje sí o sí debe someterse a cambios durante mayo, ya que la temporada de calor intenso hace que nuestra rutina habitual llegue a ser demasiado pesada o incluso pueda derretirse debido a las altas temperaturas.

Asimismo, el sudor y la humedad nos exigen una nueva estrategia, que no implica dejar de maquillarse, sino elegir productos que permitan que nuestra piel respire y que sean resistentes, para que el sol no nos haga perder el estilo.

Hoy te compartimos cuáles son los cambios que deberías comenzar a aplicar para continuar viéndote radiante, pero sin que el maquillaje se convierta en una carga, así podrás mantener un aspecto fresco y natural.

Los 7 cambios clave en tu maquillaje durante mayo

No uses base

Es mejor que sustituyas las bases de alta cobertura por fórmulas ligeras con color, como la skin tint o la bb cream, que evitarán que los poros se obstruyan y permitirán que tu piel luzca con brillo natural.

No uses polvos compactos

En lugar de añadir capas de color que probablemente se cuarteen con el sudor, mejor usa muy poco polvo suelto, de preferencia traslúcido y solo en la zona T (frente, nariz y barbilla) para disminuir el brillo en esta área.

Los cambios que debes hacer en tu rutina de maquillaje durante la temporada de calor|Pexels: Meruyert Gonullu

No uses rubor en polvo

Es mejor que lo cambies por un producto en crema, que gracias al calor se fundirá mejor con tu piel, dando un aspecto de que está viva y saludable.

Máscara de pestañas a prueba de agua

Uno de los cambios más importantes, ya que evitará el efecto mapache ocasionado por la humedad o el sudor.

Primer o protector solar

Antes de aplicar tu maquillaje, usa una pre-base que te ayude a matizar tu piel o un protector solar que dé este acabado y cobertura.

El fijador ayudará a que el maquillaje no se derrita por el calor|Pexels: Malex Maleki

Labiales tipo tint

Los labiales mate pesados pueden sentirse resecos. Las tintas labiales ofrecen color duradero que no se corre y no se sienten.

Sellar con spray

Termina tu rutina con un spray o bruma fijadora, para refrescar y crear una barrera que ayuda a que todo se mantenga en su sitio.