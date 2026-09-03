5 actividades de Paw Patrol para entretener a los más chicos
Esta es una manera interesante de poder entretener a los más chicos con sus personajes favoritos.
Paw Patrol es uno de los dibujos animados preferidos de los más chicos por lo que podemos brindarles actividades inspiradas en ello para entretenerlos cuando estén aburridos.
En Al Extremo Vanessa Claudio celebra su cumpleaños
Estas alternativas son imprimibles por lo que puedes obtenerlas desde la comodidad de tu casa. A continuación, te dejamos actividades de Paw Patrol que están relacionadas con juegos de observación, memoria y resolución de problemas.
¡A jugar con Paw Patrol!
El mundo de Paw Patrol permite preparar distintas consignas inspiradas en Chase, Marshall, Skye y los demás cachorros. Es una opción para el entretenimiento, pero en internet puedes encontrar muchas más.
Las propuestas son diversas por lo que vas a poder descargar un laberinto, un dibujo para unir los puntos, un memotest, una lámina para colorear, un desafío para relacionar cada cachorro con su vehículo. Pueden prepararse por separado o formar un pequeño cuadernillo de actividades.
A su vez debes tener en cuenta que puedes adaptar las actividades a diferentes edades modificando la cantidad de piezas, obstáculos o detalles que deben encontrarse. Por otro lado, puedes encontrar más plantillas en sitios de internet.
Colorea con Paw Patrol
Esta es una de las actividades más comunes y divertidas, donde los más pequeños deberán colorear a los personajes.
Laberinto
Esta es una gran oportunidad para el desarrollo del pensamiento de los niños ya que deberán encontrar el final del personaje.
Memotest
En esta oportunidad deberás recortar las imágenes para luego ordenarlas de diferente manera y que los niños trabajen la memoria.
Unir los puntos
Por otra parte, tenemos un ejercicio en el que deben unir los puntos para descubrir el personaje.
Trazos
Por último, tenemos esta actividad donde los más pequeños deben seguir el trazo para unir al personaje con su vehículo.
Con estas actividades podrás mantener a los más chicos entretenidos y tu puedes ayudarlos a completarlos.