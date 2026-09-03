5 actividades de Paw Patrol para entretener a los más chicos

Paw Patrol es uno de los dibujos animados preferidos de los más chicos por lo que podemos brindarles actividades inspiradas en ello para entretenerlos cuando estén aburridos.

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Estas alternativas son imprimibles por lo que puedes obtenerlas desde la comodidad de tu casa. A continuación, te dejamos actividades de Paw Patrol que están relacionadas con juegos de observación, memoria y resolución de problemas.

¡A jugar con Paw Patrol!

El mundo de Paw Patrol permite preparar distintas consignas inspiradas en Chase, Marshall, Skye y los demás cachorros. Es una opción para el entretenimiento, pero en internet puedes encontrar muchas más.

Las propuestas son diversas por lo que vas a poder descargar un laberinto, un dibujo para unir los puntos, un memotest, una lámina para colorear, un desafío para relacionar cada cachorro con su vehículo. Pueden prepararse por separado o formar un pequeño cuadernillo de actividades.

A su vez debes tener en cuenta que puedes adaptar las actividades a diferentes edades modificando la cantidad de piezas, obstáculos o detalles que deben encontrarse. Por otro lado, puedes encontrar más plantillas en sitios de internet.

Colorea con Paw Patrol

Esta es una de las actividades más comunes y divertidas, donde los más pequeños deberán colorear a los personajes.

Colorea a los personajes.|Pinterest

Laberinto

Esta es una gran oportunidad para el desarrollo del pensamiento de los niños ya que deberán encontrar el final del personaje.

El laberinto es una gran opción.|Pinterest

Memotest

En esta oportunidad deberás recortar las imágenes para luego ordenarlas de diferente manera y que los niños trabajen la memoria.

Ayuda a desarrollar la memoria.|Pinterest

Unir los puntos

Por otra parte, tenemos un ejercicio en el que deben unir los puntos para descubrir el personaje.

Trabaja la atención.|Pinterest

Trazos

Por último, tenemos esta actividad donde los más pequeños deben seguir el trazo para unir al personaje con su vehículo.

Esta actividad es muy divertida.|Pinterest

Con estas actividades podrás mantener a los más chicos entretenidos y tu puedes ayudarlos a completarlos.