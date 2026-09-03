Peinados fáciles y rápidos para días con poco tiempo: Consejos prácticos

Verse bien a diario no es imposible, pero cuando el tiempo es uno de los obstáculos puede tornar difícil este objetivo. No solo se trata de vestirse antes de salir de casa, sino que nuestra imagen requiere de algunos minutos extra para enfocarnos en nuestro peinado y maquillaje.

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Como se mencionó, cuando el tiempo es el que escasea, por ejemplo en las mañanas antes de salir de casa, se convierte en sumamente necesario implementar estrategias para aprovechar al máximo cada minuto. Entonces, a la hora de peinarnos, algunos consejos que hoy destacamos se convierten en clave.

Peinados fáciles y rápidos

Tras lo señalado, de seguro te interesará saber que puedes peinarte en menos de 5 minutos sin complicarte la vida ni depender del secador.

Los expertos en belleza precisan que la clave está en aprovechar la textura natural del cabello y usar los accesorios correctos, además de los consejos que se detallan a continuación:



Coleta o coleta baja pulida (Slick Back): Aplica un toque de gel, pomada o cera para controlar el frizz. Peina todo hacia atrás y sujeta a la altura de la nuca o a media altura. Da un aspecto limpio, profesional y estructurado al instante. Semi-recogido desenfadado: Toma solo las secciones laterales de la parte frontal, llévalas hacia atrás y sujétalas con una pinza (scrunchie o broche). Mantiene el cabello fuera del rostro sin perder la longitud. Moño o rodete exprés (Messy Bun): Junta el pelo en la coronilla o nuca, enróllalo sobre sí mismo y asegúralo con una elástica de tela o pinza de garra. Deja algunos mechones sueltos al frente para un toque relajado. Efecto húmedo (Wet Look): Con el cabello ligeramente húmedo o seco, distribuye una cantidad generosa de gel de fijación media/alta y peina con un peine de dientes anchos hacia atrás. Funciona excelente tanto en corte corto como mediano.

Estilos para mañanas con prisa

Los peinados descritos anteriormente se convertirán en tus aliados de ahora en más y te ayudarán a lucir de la mejor manera cada día y en pocos minutos. De todos modos, en el ámbito de la belleza los tips y los trucos nunca están de más y por ello a continuación se detallan consejos prácticos para vernos bien y ahorrar tiempo:

