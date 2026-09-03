4 pantuflas de crochet con orejitas hechas con suelas recicladas: bonitas, cómodas y fáciles

Si te gusta el crochet y quieres sacarle el máximo provecho a esta nueva habilidad tuya, esta es una bonita oportunidad. Llegó la hora de transformar esas viejas sandalias que ya no usas en unas bonitas pantuflas de crochet con orejitas, aprovechando la base de las sandalias que ya tienes para crear un calzado cómodo y personalizado. La técnica consiste en perforar la suela y hacer una primera vuelta de puntos bajos y poco a poco levantar el cuerpo de la pantufla.

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¿Cómo hacer pantuflas de crochet sobre una suela reciclada?

Si ya te llamó la atención crear tus propias pantuflas, debes buscar unas sandalias viejas, pero en buen estado. Además, necesitarás estambre, gancho, aguja lanera y tijeras. Lo que sigue es hacer unas pequeñas perforaciones alrededor de la suela y comienza a tejer puntos bajos por todo el contorno. La primera vuelta te servirá como anclaje para construir tu pantufla.

¿Qué pantuflas con orejitas puedes hacer?

Aquí te dejamos algunas ideas; recuerda que lo más importante es dejar volar tu creatividad y crear tus propios diseños únicos.

1. Pantunflas de conejito

Esta es la básica y a la vez una de las más tiernas. La puedes hacer utilizando estambre blanco, beige o rosa. Recuerda que las orejas de los conejos son largas y redondeadas al final.

|Pinterest Asha Goti

2. Pantunflas de gatito

Otra gran idea son las pantuflas de gatito, con orejas triangulares, y puedes añadir en el diseño algunos pequeños detalles bordados.

3. Pantunflas de osito

Para este diseño puedes utilizar tonos café o crema y añadir orejas redondas. Algo muy importante es que estas deben ser pequeñas y no se deben colocar muy juntas o, si no, tu diseño parecerá más un ratón.

|Pinterest

4. Pantunflas de zorro

Este diseño es perfecto para el otoño. Recuerda que el cuerpo de la pantufla debe ser naranja. Para las orejas necesitas triangulitos que sean negros de un lado y blancos del otro.