Ideas DIY: Transforma un teclado en desuso en un portafotos único

Muchos objetos en desuso se encuentran acumulando polvo en algún rincón de nuestra casa, pero pueden convertirse en materia prima para algún proyecto creativo. Las ideas DIY, acrónimo en inglés de "Do It Yourself" (Hazlo tú mismo), invitan a emplear materiales reciclados para crear objetos decorativos con nuestras propias manos.

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Las ideas DIY están en pleno auge y se han convertido en un verdadero movimiento en el que la imaginación y la creatividad juegan un rol preponderante. Cada proyecto es una oportunidad para elaborar objetos que embellezcan nuestro hogar o que nos sirvan como un obsequio para un ser querido.

De teclado a portafotos

Tras lo señalado, hay que saber que la mayoría de los proyectos DIY pueden encontrarse en plataformas digitales y redes sociales. En estos sitios abundan las propuestas y los tutoriales para poder llevarlas a cabo.

En esta oportunidad, la idea DIY que se destaca es la que propone transformar un teclado de computadora viejo en un portafotos creativo. La iniciativa impide que este objeto en desuso termine en algún vertedero y pueda contaminar nuestro planeta.

¿Cómo hacer un portafotos?

Un teclado roto o viejo tiene un excelente potencial para convertirse en un portafotos original, con un toque tecnológico y retro. Es por eso que el siguiente paso a paso describe una creativa idea DIY con 3 opciones que te interesarán:

Portafotos de teclas sueltas (Mosaico)

Materiales: Base del teclado vacía (o una tabla de madera finita), silicona líquida o pistola de silicona caliente, pegamento en barra y fotos impresas en papel común.

Paso a paso



Con un destornillador plano o una cuchara, retira todas las teclas con cuidado. Limpia bien las teclas y la base del teclado. Pega las teclas alrededor del borde interior del marco de la base para darle textura, o bien usa las teclas directamente sobre un marco plano creando una guarda. Recorta tus fotos al tamaño deseado y pégalas en el centro donde antes estaba el panel principal del teclado.

Mini portafotos individuales con teclas altas

Materiales: Teclas sueltas, alambre fino (o clips sujetapapeles gruesos), alicates y pegamento fuerte.

Paso a paso



Toma un clip o trozo de alambre de unos 10-12 cm y moldea un extremo en forma de espiral doble usando un alicate (allí se deslizará la foto). Llena la cavidad trasera de una tecla (las teclas más pesadas o con letras significativas como Esc, Enter o tus iniciales funcionan mejor) con silicona o pegamento epoxi. Clava el extremo recto del alambre en el centro de la tecla antes de que se seque y mantenlo recto hasta que solidifique. Coloca una mini foto polaroid o foto carnet retenida en el espiral superior.

Portafotos integrado en la placa interna

Materiales: La carcasa del teclado armada, fotos recortadas en círculos/cuadrados pequeños, pegamento.

Paso a paso

