Cómo adaptar tu habitación para pasar el verano de la mejor manera

Con la llegada de las altas temperaturas es importante mantenerse fresco y esto a veces no es posible en la habitación. Como consecuencia del calor se puede ver afectado el descanso.

Si bien una solución para el dormitorio es el ventilador o el aire acondicionado, hay pequeños cambios que puedes realizar que marcarán la diferencia. Así podrás obtener una sensación agradable incluso en las noches más sofocantes.

¿Cómo transformar la habitación en el verano?

Utilizar colchones más transpirables

Se debe optar por materiales transpirables y termorreguladores para favorecer un descanso de calidad. La mayoría se inclina por colchones de espuma HR con viscoelástica, valorados especialmente por su confort y adaptabilidad. Estos mejoran la temperatura corporal durante el descanso, además elegir un colchón adecuado también puede favorecer una mejor adaptación postural y una sensación de descanso más reparador.

Elegir almohadas frescas

Otro punto a tener en cuenta es que se debe optar por almohadas fabricadas con materiales frescos, tejidos transpirables o rellenos adaptables que permiten reducir la acumulación de calor y mejorar la comodidad, especialmente en épocas de altas temperaturas.

Cambiar los textiles más ligeros

Por otro lado, debes elegir el lino y el algodón que se destacan por su ligereza, suavidad y capacidad de transpiración, por lo que son grandes aliados en los meses más cálidos. La ropa de cama debe ser en tonos claros como blancos, beige, arena o colores naturales.

Crear una atmósfera más fresca

Incorpora fibras naturales, elementos ligeros, iluminación cálida o una decoración menos recargada que contribuyen a generar un ambiente más relajante y veraniego. Ten en cuenta que una distribución despejada contribuye a potenciar la sensación de amplitud y ligereza en el espacio, creando un entorno más agradable para descansar durante los meses de calor.

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Orden y almacenaje: aliados indispensables del descanso

Por último, tenemos que el orden contribuye al bienestar por lo que debes apostar por canapés abatibles, los muebles con almacenaje integrado o los sistemas que ayudan a optimizar el espacio.