Cuáles son los mejores delineadores para maquillar los ojos a los 40 años

Constantemente hemos mencionado cómo maquillar los ojos a los 40 años, detallando todos los pasos que debemos seguir para tener una mirada femenina y con un aspecto refrescante, ya que hay cosméticos que pueden hacernos lucir un aspecto avejentado.

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Para que eso ya no te pase, te vamos a detallar cuáles son los mejores delineadores que debes usar, alternativas que te ayudarán a intensificar tus ojos, pero no tus arrugas u ojeras.

¿Qué delineadores son los mejores?

Consultamos directamente con el Modo IA de Google, que detalla que la mirada a los 40 años suele perder firmeza y aparecen las líneas de expresión, por lo que hay que tener cuidado al momento de escogerlo para evitar esos resultados. Por lo que nos comparte, los mejores delineadores para maquillar los ojos:

Lápices en gel: Se deslizan con facilidad sin la necesidad de estirar el párpado de tus ojos, además de que se fijan y no se corren por las líneas de expresión.

Lápices tipo kohl o kajal: Genera texturas suaves y cremosas, por lo que se logra difuminar el trazo con una brocha pequeña, suavizando la mirada y logrando disimular las imperfecciones.

Delineadores en crema o tarro: Te dan un mejor control del producto, logrando rellenar los huecos entre las pestañas.

Por otro lado, la IA recomienda que, al escoger tonos, siempre vayamos por aquellos que son café, gris o bronce, ya que aportan definición sin tener que endurecer la mirada. Otra de las recomendaciones es optar por aquellos a prueba de agua; evitarás que se mueva y pueda ensuciar el párpado.

¿Cómo puedo hacerme el delineado?

A los 40 años, si deseas maquillar los ojos con los mejores delineadores, es fundamental que conozcas la forma adecuada para su aplicación; así lograrás embellecer tu mirada en segundos. Considera hacer los siguientes pasos:

“Tightlining”: Delinea la línea superior de agua; es una forma de definir el ojo con un estilo invisible y al mismo tiempo le da volumen a la mirada.

Difumina los bordes: Con una brocha raspa el trazo para crear un efecto ahumado.

Siempre que hagas tu delineado, mira al frente con los ojos abiertos. Si estiras la piel, el trazo va a cambiar su forma definitivamente; no lo hagas.