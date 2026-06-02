Los psicólogos coinciden: esto es lo que sucede si duermes menos de 6 horas

Los psicólogos coinciden en que dormir menos de 6 horas de forma regular puede provocar una disminución de la capacidad cognitiva, afectar la regulación emocional y aumentar el riesgo de problemas relacionados con el bienestar mental y físico. Aunque muchas personas creen que pueden acostumbrarse a dormir poco, la evidencia científica muestra que el cerebro sigue sufriendo las consecuencias de la privación de sueño.

La importancia del descanso ha sido respaldada por organismos como la American Psychological Association (APA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Estos recomiendan entre 7 y 9 horas de sueño para la mayoría de los adultos. Dormir menos de lo necesario de manera frecuente puede impactar la calidad de vida y el funcionamiento diario.

¿Qué le ocurre al cerebro cuando duermes menos de 6 horas?

El sueño cumple funciones esenciales para la memoria, el aprendizaje y la regulación de las emociones. Cuando el descanso es insuficiente, estas tareas comienzan a verse afectadas.



Menor capacidad de concentración: el cerebro procesa la información con más dificultad. Las personas que duermen poco suelen experimentar problemas para mantener la atención y completar tareas complejas.

el cerebro procesa la información con más dificultad. Las personas que duermen poco suelen experimentar problemas para mantener la atención y completar tareas complejas. Deterioro de la memoria: se dificulta consolidar nuevos recuerdos. Durante el sueño, el cerebro organiza y almacena información importante para el aprendizaje.

se dificulta consolidar nuevos recuerdos. Durante el sueño, el cerebro organiza y almacena información importante para el aprendizaje. Mayor irritabilidad emocional: las emociones se vuelven más difíciles de gestionar. La falta de descanso puede aumentar la sensibilidad al estrés y reducir la tolerancia a situaciones cotidianas.

las emociones se vuelven más difíciles de gestionar. La falta de descanso puede aumentar la sensibilidad al estrés y reducir la tolerancia a situaciones cotidianas. Disminución del rendimiento diario: se reduce la agilidad mental y la capacidad de respuesta. Las tareas que normalmente resultan sencillas pueden requerir más esfuerzo.

Dormir menos de 6 horas de forma crónica puede reducir significativamente la capacidad cognitiva. Muchas personas no perciben completamente el deterioro porque se acostumbran a funcionar con niveles bajos de descanso, aunque el cerebro continúe acumulando déficit de sueño.

¿Por qué los psicólogos consideran el sueño una prioridad para la salud mental?

Cada vez más investigaciones muestran que el sueño y la salud psicológica están estrechamente relacionados. Dormir bien no solo ayuda a descansar, sino que también permite al cerebro recuperarse y regular múltiples funciones.



Mejor regulación emocional: el sueño favorece el equilibrio psicológico. Las personas que descansan adecuadamente suelen gestionar mejor las preocupaciones y el estrés cotidiano.

el sueño favorece el equilibrio psicológico. Las personas que descansan adecuadamente suelen gestionar mejor las preocupaciones y el estrés cotidiano. Mayor capacidad para resolver problemas: el cerebro funciona de manera más eficiente. Un descanso adecuado favorece la creatividad, el razonamiento y la toma de decisiones.

el cerebro funciona de manera más eficiente. Un descanso adecuado favorece la creatividad, el razonamiento y la toma de decisiones. Menor riesgo de agotamiento mental: el sueño actúa como un proceso de recuperación. Dormir lo suficiente ayuda a mantener la energía y la motivación a lo largo del día.

el sueño actúa como un proceso de recuperación. Dormir lo suficiente ayuda a mantener la energía y la motivación a lo largo del día. Mejor bienestar general: el descanso influye en múltiples aspectos de la vida. La calidad del sueño está asociada con una mejor percepción de bienestar y satisfacción personal.

El psicólogo y científico del sueño Matthew Walker, profesor de Neurociencia y Psicología en la Universidad de California en Berkeley y autor de 'Why We Sleep', sostiene que el sueño es una de las herramientas más importantes para preservar el funcionamiento cerebral. Por su parte, la psicóloga estadounidense Shelby Harris, especialista en medicina conductual del sueño, destaca que la privación crónica del descanso afecta tanto el rendimiento cognitivo como el estado emocional.

En México, la psicóloga e investigadora Rebeca Robles García, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, ha participado en estudios que subrayan la relación entre la calidad del sueño y el bienestar psicológico, especialmente en contextos de estrés y alta demanda laboral.

Por todo esto, las recomendaciones de expertos y organismos internacionales son claras: dormir menos de 6 horas de manera habitual no es una estrategia sostenible para la salud. Priorizar el descanso sigue siendo una de las medidas más efectivas para cuidar el cerebro, el equilibrio emocional y la calidad de vida.