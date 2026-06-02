3 tonos de sombras de ojos que rejuvenecen e iluminan el rostro después de los 60

¿Quieres elevar tu mirada, pero no sabes que sombras usar? Si tienes más de 60 años puedes probar algunos colores de sombra los cuales harán que tus ojos se vean rejuvenecidos lo que dará un aspecto diferente a tu rostro y te verás con 10 años menos. Si quieres saber cuáles tonos de sombras les favorecen a las pieles maduras, sigue leyendo.

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Sombras de ojos para rejuvenecer la mirada

Si tienes piel madura y elegir los tonos de sombras te parece complicado, no te preocupes, tenemos unas recomendaciones para que tomes la mejor decisión y logres rejuvenecer la mirada e instantáneamente el rostro.

1. Coral o salmón: Estos tonos son muy parecidos al ser una combinación de rosa con un poco de naranja. Son ideales para hacer que tu mirada se vea más tierna al instante, puedes llevarla en todo el parpado y te verás con 10 años menos.

2. Cloud Dancer: El color del año 2026 por Pantone es uno de los mejores en tonos de sombra de ojos, ya que disimula las líneas de expresión y además, da un toque de brillo perfecto para elevar el maquillaje del día a día o para un evento especial.

3. Café claro: Este tipo de sombra de ojos es perfecta para un evento social, puedes hacer un tipo "smokey eyes", sin utilizar tono negro para no enaltecer las líneas de expresión de los ojos. El café claro siempre será bueno para marcar profundidad y un aspecto sexi en los ojos.

Qué tonos de sombras hacen ver MÁS las líneas de expresión

Hay algunos tonos de sombras que no favorecen nada a las pieles maduras y es que, más haya de embellecer y rejuvenecer, suelen marcar mucho más las arrugas o hacen contraste con las manchas de la piel, es por eso que debes de evitar algunos tonos por ejemplo:

Negro, lo puedes sustituir por café medio u oscuro.

Rojo, cámbialo por un color borgoña o vino.

Rosa mexicano, puedes cambiarlo por un rosa malva.

Azul, puedes sustituirlo por un verde agua.