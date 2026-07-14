Adiós acetona: 3 maneras de retirar las etiquetas de los frascos de vidrio

Los frascos de vidrio son ideales para poder darles una segunda oportunidad con diferentes ideas. Los mismos son aliados para almacenamiento, crear elementos decorativos, entre otros. Sin embargo, el principal de los problemas a la hora de reutilizarlos es quitar las etiquetas y el pegamento.

Una de las maneras más populares de quitar las etiquetas es con acetona, pero hay otras alternativas para poder obtener el mismo resultado. Así vas a obtener frascos completamente limpios.

¿Cómo retiras las etiquetas de los frascos de vidrios?

Agua caliente con jabón

Esta es una opción muy fácil por lo que debes hacer es llenar un recipiente con agua caliente. Luego agrega unas gotas de jabón para platos y sumergir el frasco unos 30 minutos.

Luego vas a retirar la etiqueta con tus dedos o una espátula de plástico. En el caso de que queden restos de pegamento frota con una esponja. El calor contribuye a ablandar el adhesivo y es fácil quitar la etiqueta.

Vinagre blanco

Luego nos encontramos con esta idea para quienes tienen frascos con etiquetas tipo serigrafía. El vinagre contribuye a suavizar la pintura. Los pasos consisten en calentar un poco de vinagre blanco sin dejar que hierva o también puedes hacerlo a temperatura ambiente.

Poner un vaso de cristal con vinagre blanco en la casa ayuda a atraer la buena suerte|Freepik

El siguiente paso es humedecer un paño con el vinagre y colocarlo sobre la etiqueta unos minutos o sumergir el frasco unos 15 minutos. Vas a retirar el papel de a poco y luego lava el frasco con agua y jabón.

Secadora

Por último, tenemos este método que puedes emplear cuando el papel ya fue retirado, pero aún queda la capa pegajosa o gomosa. La aplicación es simple ya que debes aplicar la secadora con aire caliente directamente sobre la zona y luego podrás retirarla con facilidad.

Estas son ideas fáciles para poder llevar a cabo en casa y con elementos que de seguro tienes a mano.

