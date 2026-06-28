Aquí 3 ideas para reutilizar tus frascos de vidrio de manera efectiva

Aunque muchas personas disfrutan de hacer manualidades y reciclar elementos que se producen en la propia casa, en la actualidad existe una tendencia que anima a la gente a reutilizar y hacer artefactos con sus propias manos. En ese sentido, estas son 3 ideas para aprovechar los frascos de vidrio que salieron de tu alacena. Toma nota y diviértete recreando.

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¿Qué se puede hacer con tus frascos de vidrio?

Estos elementos de cocina se producen en la casa más de lo que uno puede pensar y por eso se anima a las personas a reciclar elementos. Aunque en los años recientes existen claras campañas de concientización ante la excesiva producción de residuos a nivel global, esta dinámica de DIY (Házlo tu mismo por sus siglas en inglés) busca reutilizar pero más en un ámbito estético… aunque con su debida dosis de reciclaje.

Lámparas LED decorativas

Probablemente esta idea de reciclaje con los frascos de vidrio sea la más llamativa. Justamente es para un tema decorativo, la cual puede adornarse de diversas formas. Si se acercan los días navideños, las luces que se pueden emplear son de colores alusivos a la fecha. O en general, pueden ser luces blancas y elementos de elección para darle vida a algún rincón de tu casa.

Velas caseras

La segunda propuesta también habla de un ámbito estético-decorativo. Allí incluso puedes transformar una “vela cualquiera” en una aromática. Dependerá de cada persona el cómo se quiera utilizar. Tan sencillo como llenar de cera el espacio vacío, sitio en el cual se pueden agregar adornos con otros materiales de papelería. Igualmente, puede ser una particularidad para desenvolverse de grata forma en algún espacio dentro del hogar.

Dispensadores para jabón

Aquí el único detalle para transformar tus frascos de vidrio sería cambiar la tapa. Debes conseguir un dispensador que te permita arrojar el jabón, pues es más cómodo hacerlo de esa forma. En este sentido, esta opción sí funciona como una reutilización “práctica” dentro del hogar, pues ayuda a un tema específico de limpieza sanitaria. La elección del sitio de colocación queda en cada persona, incluso hay importancia en el tamaño del recipiente.