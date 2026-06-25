5 ideas DIY para reutilizar los frascos de vidrio sin uso

Uno de los elementos que más se acumula en los hogares son los frascos de vidrio que por lo general terminan en la basura. Estos objetos tienen muchos más usos de los que crees por lo que con ideas DIY podrás reciclarlos fácilmente.

Con estas ideas obtendrás nuevos objetos que contribuirán a que puedas mantener el orden. Lo primero para reutilizarlos es llevar a cabo una buena limpieza y poner a prueba tu creatividad.

¿Cómo reutilizar los frascos de vidrio?

Transforma los frascos en una despensa organizada

Si tienes frascos de boca ancha puedes utilizarlos para guardar alimentos como el arroz, avena, azúcar, etc. Esto ayudará a mantener los elementos visibles, aprovecharás los espacios y tendrás todo en orden. La apariencia será satisfactoria.

Crea lámparas LED decorativas

Otra de las opciones es transformar los frascos en llamativos adornos. Lo que debes hacer es introducir una tira de luces LED a pilas dentro de un frasco grande. Así vas a tener una increíble iluminación para colocar en lugares estratégicos. Puedes utilizarlo también durante el día para personalizar tus ambientes.

Este es un hermoso elemento decorativo.|Pinterest

Haz mini invernaderos para esquejes y plantas pequeñas

Si eres amante de las plantas pues puedes utilizar los frascos ya que conservan la humedad y son ideales para reproducir esquejes. Lo que debes hacer es colocar una planta pequeña en agua o sustrato y cubrirla parcialmente. Vas a poder ir viendo el desarrollo de las raíces.

Organiza especias y condimentos en la cocina

Para los frascos pequeños también hay increíbles ideas ya que sirven para guardar especias secas. Su transparencia permite identificar rápidamente el contenido sin abrir cada recipiente. Agrega una etiqueta para mayor orden.

Fabrica velas caseras con materiales básicos

Por último, puedes aprovechar que los frascos son resistentes al calor por lo que son ideales para velas artesanales. Lo que debes hacer es utilizar cera, una mecha y gotas de esencia aromática para crear piezas decorativas.