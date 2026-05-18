Dile adiós al minimalismo: 3 ideas modernas para decorar tu sala hoy mismo

Por mucho tiempo, el estilo minimalista se mantuvo como el favorito de muchas personas para decorar la casa debido a la facilidad de acomodar los muebles y liberar espacio para que la energía fluyera adecuadamente, según la perspectiva del Feng Shui. Sin embargo, la tendencia ahora apunta hacia espacios más modernos, con ambientes neutros, colores, texturas y mucha personalidad.

Por eso, si quieres darle una remodelación a tu sala hoy mismo, aquí te compartimos tres ideas modernas para transformarla y decirle adiós al minimalismo.

¿Cuáles son las ideas modernas para decorar la sala?

Para darle un estilo moderno a la sala, debes seguir el consejo de Elle Decor sobre la distribución: el sofá ya no es el centro absoluto de la habitación, ahora cada mueble tiene su propio espacio y propósito.

Estas son las mejores ideas que puedes considerar:

1. Incorpora muebles de materiales diferentes

La tendencia apuesta por el uso de madera, lino, cerámica y metal para darle profundidad visual al ambiente. Combinar texturas crea una sala más elegante, cálida y moderna.

2. Las fotos y cuadros familiares regresan

Los recuerdos aportan personalidad e historia a la sala, creando un ambiente emocional y acogedor. Sin embargo, es importante no saturar las paredes, así que lo ideal es dedicarles un espacio específico.

3. Añade piezas de arte a la decoración

Una escultura, un cuadro sencillo o una pintura pueden cambiar por completo la vibra de tu sala. Si la pieza tiene un significado personal, el espacio se sentirá todavía más auténtico y especial.

Una sala con piezas de arte resplandecen de personalidad.|(Canva)

Cosas que YA NO debes poner en tu sala si quieres que luzca moderna

Hay errores comunes al decorar la sala que pueden pasar desapercibidos, pero si buscas un estilo moderno debes evitarlos. Según Architectural Digest, estas son algunas ideas que ya no se recomiendan: