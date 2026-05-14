En este 2026 hay 3 opciones que destacan por encima del escurridor de platos, ya que son soluciones más modernas y de última tecnología, ideales para reemplazar el utensilio tradicional que durante años dominó la cocina. Conoce las 4 ideas para sustituir puertas de clóset por opciones más económicas.

En el mercado, el escurridor de platos de plástico es el más barato, por lo que muchas personas optan por comprarlo de este material y así dejar que los trastes se sequen de manera natural, pero hay otras opciones que lo hacen mediante la tecnología, aunque son más costosas, pero efectivas. Así puedes reemplazar la tabla de picar tradicional por soluciones más aesthetic.

Las opciones para reemplazar el escurridor de platos

1. Secador UV inteligente: Es la primera opción si de tecnología hablamos, ya que no solo limpia los platos, sino que también los desinfecta mediante luz UV y aire caliente. En el mercado se le conoce como un mini lavavajillas, ya que se puede tener en el exterior como cualquier otro electrodoméstico. Su precio ronda los 1 mil pesos.

3 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones modernas y de última tecnología|Pinterest

2. Gabinete con escurridor: Este tipo de secador de platos es muy común verlo en las cocinas modernas asiáticas, sobre todo en Japón y Corea del Sur. Consiste en tener un escurridor en el interior de un gabinete con drenaje oculto. Es una buena opción para que el espacio se vea más limpio y elegante al no tenerlo en la tarja o sobre la encimera.

3 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones modernas y de última tecnología|Pinterest

3. Lavavajillas: El electrodoméstico que toda ama de casa quiere en su cocina, ya que con este artefacto te olvidas del secador de platos. Su principal función es la de lavar los trastes, pero también la de escurrirlos automáticamente. Los nuevos modelos se pueden manejar desde el celular mediante una app. Sin embargo, uno de los puntos en contra es que afectará significativamente tu bolsillo, ya que uno de buena calidad cuesta mínimo 15 mil pesos.