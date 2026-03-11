Adiós al ropero de puertas: esta tendencia gana fuerza en 2026 y hará que tu casa se vea más cara

Al igual que como ocurre con las tendencias de belleza y moda, los estilos de decoración van renovándose cada temporada. Es así que se popularizan nuevas estructuras, pensadas para darle una apariencia agradable a la casa, pero también para que sean funcionales, justo como pasa con la moderna versión de ropero que está desplazando a los modelos originales de dos puertas.

Y es que a pesar de que los armarios corredizos formaban parte indispensable de las construcciones hasta hace poco, con el tiempo surgió una nueva alternativa que resulta mucho más atractiva visualmente. La estructura en cuestión son los vestidores abiertos, es decir, que dejen a la vista toda la ropa y accesorios almacenados en el interior.

¿Cómo es el ropero abierto que es tendencia de decoración este 2026?

Justo como se indica en el nombre, los armarios abiertos que están ganando popularidad este 2026 se caracterizan simplemente por no contar con puertas y tener los artículos expuestos. De esta manera, es posible apreciar qué hay y facilita elegir los atuendos en el día a día, pues las selecciones no se limitan a lo que está solo al frente, sino que la vista panorámica hace más ágil el proceso.

Tener un ropero abierto bien ordenado hará que tu cuarto se vea lujoso|Canva

De acuerdo con el sitio especcializado Sliderobes, esta alternativa de almacenamiento es minimalista y brinda ese "efecto costoso" que muchos buscan para adornar sus vestidores. La clave está en cómo se colocan las estructuras, ya que de esto dependerá la distribución de pantalones, vestidos, sacos y chamarras, pero sin que se vea encimado.

¿Cuáles son las ventajas de los armarios sin puertas?

Entre los puntos positivos de este mobiliario con acabado lujoso, está lo fácil que hace parecer a un espacio más grande de lo que realmente es. Esto es gracias a que cuenta con repisas y barras visibles que dan ligereza al ambiente y quitan el volumen visual de las puertas.

Adicionalmente, hace que la ropa pase a ser parte de la decoración, según explica el portal de Santa Lucía Mobili. Así que una excelente alternativa para elevar este efecto, consiste simplemente en organizar el ropero por siluetas y las prendas por colores, ya que esto hará que todo se vea estético.