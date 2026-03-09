9 ideas para remodelar una cocina pequeña y que aun así se vea aesthetic
Tener poco espacio para remodelar la cocina no significa que no pueda quedar hermosa, en especial cuando se usan diseños que le den un toque único al espacio.
Un problema muy común entre las personas que viven en departamentos pequeños, es la falta de espacio en la cocina, especialmente cuando ya vienen prefabricadas. No obstante, esto no quiere decir que sea imposible remodelar el espacio y darle un toque muy acogedor, ya que en realidad basta con saber qué renovar para tener un resultado aesthetic que parezca salido de una revista de interiores.
¿Cómo remodelar una cocina chiquita? 9 formas que no fallan para que tu casa quede aesthetic
- Pinta las paredes de colores pastel. Muchos piensan que los muros de tonos suaves son solo para la sala o las recámaras, pero en realidad pueden usarse también en la cocina. Apuesta por pinturas mate de colores pastel que combinen con el resto de tus muebles para que se vea elegante.
- Pon repisas distribuidas estratégicamente. Además de ser muy útiles para almacenar cosas, tener repisas es una excelente alternativa para darle un aire vintage a una remodelación.
- Pon un jardín vertical para plantas. Si eres amante de la naturaleza y disfrutas tener macetas por todas partes, entonces al remodelar la cocina puedes incluir un pequeño jardín. Para que no sean solo una decoración, elige especies aromáticas que te sirvan para preparar tus recetas preferidas.
- Añade detalles de madera al remodelar la cocina. Si quieres que en tu casa se respire "ambiente acogedor", puedes poner pequeñas decoraciones de madera que le quiten seriedad al espacio y lo hagan ver elegante.
- Apuesta por electrodomésticos muy creativos. De nada servirá que al remodelar la cocina pintes las paredes y cambies las luces si los aparatos que usas son aburridos. Así que si tienes la oportunidad de renovar electrodomésticos, elige colecciones de un solo color que parezcan parte de la decoración.
- Quita los focos de luz blanca. Los focos que tengas en tu hogar influyen directamente en qué tan dinámico se siente un espacio. Y tratándose de cuartos donde es importante sentirse cómodo e inspirado, lo mejor es instalar lámparas tenues con luz cálida.
- Usa frascos de vidrio para organizar tu alacena. Aunque no se vea lo que hay dentro, tener tu alacena perfectamente ordenada te dará paz y estará en sintonía con la vibra aesthetic que quieres conseguir. Y una forma fácil de logarlo, es usando frascos de vidrio reciclados para guardar pastas, chiles, especias y cereales.
- Integra azulejos a la remodelación de tu cocina. Si tu presupuesto es limitado como para poner azulejos en todas partes, puedes añadir algunas losetas en zonas que quieras destacar. Puede ser cerca de las ventanas o entre las repisas.
- Evita el ruido visual. Es importante considerar que aesthetic no es lo mismo que saturado, así que al remodelar una cocina pequeña, hay que evitar amontonar las cosas. Esto además te ayudará a mantener todo limpio.