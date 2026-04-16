Adiós a las canas: estos son los colores de tinte para mujeres mayores de 50 años

El cabello es un complemento de nuestro look y personalidad. Es por esto que es necesario mantenerlo cuidado y elegir bien a la hora de un cambio. En la actualidad las canas suelen ser llevadas con estilo mientras que hay muchas que prefieren ocultarlas y tenemos las mejores opciones para ti.

La elección de un tono de color para el cabello se basa no solo en ocultar las canas, sino de integrarlas con inteligencia o incluso aprovecharlas para tener un look más genuino y natural.

¿Cuáles son los colores de tintes para las canas?

Cabello rubio beige

Este es uno de los tonos favoritos ya que es un rubio equilibrado por lo que no hay extremos. La ventaja es que puede reflejar la luz de manera uniforme. Esto genera un efecto óptico que suaviza las facciones y disimula las líneas de expresión.

Si tienes canas es una gran opción ya que se pueden integrar sin que haya contrastes bruscos. Es ideal para las personas que tienen pieles claras y medias, aunque puede adaptarse con matices personalizados.

Tonalidad de cabello castaño latte

Tenemos una opción que nos hace acordar al café con leche y es popular por su versatilidad. Es un castaño que cuenta con reflejos cálidos y beige. La versión en cuestión incorpora variaciones tonales que generan movimiento visual.

Es una buena opción para dar volumen a aquellos cabellos que han ido perdiendo densidad. Además, necesita poco mantenimiento y tiene capacidad de adaptarse a diversos estilos.

Pelo cobrizo suave

Por último, tenemos este color cobrizo suave que es tendencia ya que cuenta con matices delicados que ayudan a brindar calidez sin resultar exagerados. Este color es especialmente favorecedor en pieles que han perdido luminosidad, ya que actúa como un "iluminador natural".

Además, este tono te brinda un efecto de mejor cutis, frescura y vitalidad. Con su uso vas a poder suavizar rasgos y equilibrar los tonos de piel apagados.