5 cortes de pelo para disimular el cabello seco y maltratado

Existen una infinidad de remedios para el pelo seco y con apariencia maltratada, pero hay veces en las que esto deja de ser suficiente. En estos casos, una visita al salón de belleza es lo más conveniente, ya que hay varios cortes de pelo que son perfectos para devolverle la vitalidad a las cabelleras al retirar casi todo el daño, pero sin que se vean muy drásticos.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para quitar lo maltratado? 5 estilos que están en tendencia 2026