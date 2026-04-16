5 cortes de pelo para disimular el cabello seco y maltratado
Si tu melena está muy dañada pero no quieres perder el largo todavía, puedes recurrir a los cortes de pelo que son ideales para “esconder” la parte afectada.
Existen una infinidad de remedios para el pelo seco y con apariencia maltratada, pero hay veces en las que esto deja de ser suficiente. En estos casos, una visita al salón de belleza es lo más conveniente, ya que hay varios cortes de pelo que son perfectos para devolverle la vitalidad a las cabelleras al retirar casi todo el daño, pero sin que se vean muy drásticos.
¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para quitar lo maltratado? 5 estilos que están en tendencia 2026
- Bob con puntas rectas. De todos los peinados que se estarán llevando en la temporada primavera / verano, el bob sigue siendo uno de los protagonistas por su estilo sofisticado. Además, es una excelente opción para transformar las melenas dañadas, en especial cuando se lleva en su versión midi con las puntas rectas, ya que con esto es posible eliminar casi toda la orzuela.
- Cortes de pelo con capas largas. Si te urge borrar áreas deshidratadas o perjudicadas por procesos químicos sin que esto signifique tener que despedirte del largo, entonces te conviene probar los peinados que son en capas largas, como el famoso butterfly cut que todas quieren llevar, ya que conservan la longitud y solo quitan algunas zonas que no se ven tan bien.
- Shaggy con estructura degrafilada. En caso de que estés pensando en hacerte un cambio de look más radical, el shaggy degrafilado es la mejor opción de cortes de pelo que sirven para disimular lo maltratado. Todo gracias a que su estructura irregular permite jugar con las cortinas y se acomoda de manera favorecedora para el rostro con un aire de "desenfado" rejuvenecedor.
- Cortes de pelo blunt con capas "invisibles". Si bien a primera vista es un tanto similar al lob (el bob que es un poquito más largo), el blunt es un estilo que tiene su propio encanto, sobre todo cuando se eleva con un par de capas suaves. La forma de este peinado consiste en hacer pequeñas cortinas que no están tan pronunciadas y se mimetizan con el resto del pelo, lo que permite quitar únicamente la parte dañada.
- Clavicut lacio. Aunque se parece un poco al bob, en realidad el clavicut es uno de esos cortes de pelo que les favorecen a todas y que es perfecto para cuando el cabello está dañado. Como su nombre lo dice, llega a la altura de la clavícula y casi siempre va recto, lo que enmarca las facciones y se ve espectacular lacio, razón por la que es una de las tendencias de belleza más fuertes para 2026.