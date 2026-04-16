Los 7 diseños de uñas tipo ‘piña colada’ que debes usar en primavera

Dentro de los diseños de uñas, se han popularizado los estilos que se destacan por simular reconocidos cócteles. Anteriormente, ya habíamos tenido la oportunidad de mencionar algunos de ellos, siendo grandes alternativas para usar en primavera por ser un look refrescante.

Ahora te vamos a compartir 7 estilos que puedes usar, con decoraciones de ‘piña colada’, alternativas que debes usar para cambiar el estilo de tu manicura por algo más creativo.

¿Qué diseños de uñas están en tendencia?

Los diseños de uñas tipo ‘piña colada’ se destacan por ser estilos tropicales, ideales para poder usar en la primavera. Para que los puedas usar en tu siguiente manicura, te dejamos las siguientes recomendaciones:

Francés con una base de otro color: De base puedes colocar un amarillo pastel, y encima agregar la línea blanca para hacer el diseño. Para hacerlo más llamativo, en una uña agrega un charm de cereza. Francés en amarillo: Añade una base nude y encima coloca la línea de color amarillo; puedes incorporar dibujos de piñas. Con glazed: Para aumentar su brillo, puedes incorporar al color liso el efecto glazed; lo hará más atractivo visualmente. Con stickers frutales: Sobre un amarillo intenso, añade stickers de piñas. Polka dot: En una uña nude, coloca patrones de puntos en color amarillo pastel. Color de uña piña colada: Hay un esmalte que tiene ese nombre, se destaca por ser un tono rosa pastel, el cual podemos usar en nuestros diseños. En pedicura: Si deseas usar algo en tu pedicura, puedes pedir que te coloquen el amarillo pastel en todas las uñas, para lucir unos pies elegantes.

¿A quién le favorecen las uñas de color amarillo?

Hay que considerar que los diseños de uñas tipo ‘piña colada’ emplean un color amarillo pastel. Al usar una tonalidad diferente, puede existir el temor de que no nos favorezca según nuestro tipo de piel.

La ventaja de dicha tonalidad es que favorece a todo tipo de piel, ya que es versátil, aunque para las pieles morenas es una gran alternativa, ya que resalta su bronceado natural. No esperes más, escoge tu estilo favorito para que lo uses en la primavera.