Así debes aplicar las sombras para disimular las arrugas a partir de los 40 años

A partir de los 40 años, hay que ser especialmente cuidadosas al momento de aplicar las sombras, ya que ciertas técnicas de maquillaje pueden ser poco favorecedoras en la piel. Por eso, al aplicar las sombras, hay que considerar ciertos tips, con los cuales lograremos disimular las arrugas que tengamos alrededor.

Es así que te vamos a explicar la forma correcta de colocar sombras en el párpado para que adquieras un acabado más fresco y juvenil en tu mirada. Tips que debes incluir en tu rutina diaria.

¿Cómo aplicar correctamente las sombras?

A los 40 años, es importante aplicar las sombras correctamente, con la principal finalidad de obtener una mirada más juvenil y al mismo tiempo lograr disimular las arrugas de nuestro rostro. Por eso la preparación previa de la piel es fundamental, por lo que recomienda lo siguiente:

Prepara tus párpados con una crema de ojos ligera, lo que será fundamental para suavizar las arrugas, además de un mejor acabado en el maquillaje. Después coloca una prebase para ojos, que tenga un efecto hidratante y textura suave. La protección solar nunca debe faltar; coloca una pequeña cantidad.

Una vez que ya preparamos la piel apropiadamente, ya podemos hablar a detalle sobre cómo aplicar los cosméticos correctamente en los ojos; deberás realizar lo siguiente:

Aplica una base neutra en el párpado, ya que funcionará como un lienzo. En las esquinas exteriores vamos a colocar un tono más intenso para generar dimensión. En el centro del párpado o en los interiores, coloca un tono más claro para darle iluminación a tu mirada. Con un tono más oscuro, delinea las pestañas. Por último, añade máscara de pestañas y gel de cejas para intensificar tu mirada.

#over40beauty #womenintheir40s ♬ someone new - Arden Jones @iamjoellen Friend, we’re in our 40s so it’s time to start elevating our look. And an easy way to do this is to apply your eyeshadow better. Applying a darker eyeshadow on your eyelid is making them look smaller and you can’t see the color when your eyes are open. Instead, use a mid-tone color in & above your crease. This helps the color peak out. Then apply a darker color in the outer corner and blend up and out. Apply a light shade on your lid to make it look bigger & brighter. ✨Shop my favorite eyeshadow brushes: https://iamjoellen.seintofficial.com/en/list/373621?aff=MTg1NjI5 ✨Shop my favorite eyeshadows: https://iamjoellen.seintofficial.com/en/shop/retail/item/379?aff=MTg1NjI5 Friends don’t let friends look just ok…we help each other look our best! 💁🏻‍♀️ #matureskinmakeup

¿Qué colores de sombras usar en tu párpado?

Aunque aplicar las sombras correctamente es fundamental, también es importante que conozcas cuáles son los mejores colores que debes usar, los cuales te ayudarán a disimular las arrugas y mantener una mirada seductora a los 40 años.

Por eso los colores suaves como un marrón claro, beige con tonos rosados, champagne, ciruela y bronce se convertirán en tus mejores aliados al momento de embellecer tu mirada.