El maquillaje puede ser un aliado o puede jugar en contra al momento de querer que nuestro rostro se vea más dulce y equilibrado, la clave está en sustituir las líneas marcadas por los bordes difuminados.

Además, expertos recomiendan que utilicemos tonos que armonicen con nuestra piel. Hoy te presentamos 4 diseños de técnicas de maquillaje diseñados para que puedas suavizar tus facciones.

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Estos 4 diseños de maquillaje te harán lucir más delicada

Diseño soft focus

Es una técnica inspirada en filtros de fotografía, ya que utiliza la luz para difuminar visualmente las líneas duras. Consiste principalmente en aplicar un corrector de un tono más claro que el de tu piel en el centro del rostro, en partes como el puente de la anriz, el entrecejo y loa barbilla.

Funciona porque atrae la luz al centro y los ángulos externos se suavizan visualmente. La clave está en usar productos con tecnología de partículas que dispersen la luz para un acabado de "piel perfecta" sin exceso de base.

4 diseños de maquillaje para que tus facciones se vean más suaves|Pinterest

Ahumado romántico en tonos

El delineado negro y las sombras muy oscuras tienden a endurecer la mirada y a hacer que los ojos se vean más pequeños- Es mejor si sustituyes el negro por sombras en tonos café, beige o rosados y difuminas muy bien los bordes para evitar los movimientos circulares.

Funciona porque los tonos neutros crean profundidad sin el dramatismo que acentúa las facciones fuertes. Un tip clave es añadir un punto de luz en el lagrimal para abril la mirada.

Rubor Cloud Skin

Se consigue con un rubor aplicado en las manzanas de las mejillas de forma circular, así contrarrestará los lados anfulosos del rostro y aportará una apariencia juvenil y dulce. Son mejores los rubores en crema que se fundan con la piel para un acabado más natural.

4 diseños de maquillaje para que tus facciones se vean más suaves|Pinterest

Labios difuminados

Consiste en utilizar tonos nude o rosados muy parecidos a tu color natural, aplicarlo en el centro y difuminarlo hacia los bordes con la yema de los dedos, para que no haya una línea clara. Así el rostro lucirá "menos severo".