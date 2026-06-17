Adiós esmalte: esta es la pedicura natural y sana es la tendencia

Con la llegada de las altas temperaturas los pies comienzan a tomar mucha más relevancia y se muestran a diario. Es por esto que la pedicura tiene que ser perfecta para lucir de la mejor manera.

En esta temporada dejamos de lado los colores para darle paso a formas más sencillas y elegantes. Es decir que la tendencia son las uñas naturales, sanas y bien cuidadas, es por esto que debes llevar a cabo una serie de pasos para la lograrlo.

¿Cómo tener una pedicura natural?

Primer paso: limpieza y forma de la uña

Lo importante es tener una base bien cuidada, porque es lo que hace que el resultado se vea limpio y pulido. Tienes que tener las uñas limpias, bien recortadas y con su forma natural. Se recomienda mantenerlas cortas o de longitud media.

Cabe destacar que los especialistas recomiendan que hagas el corte para controlar la longitud y limar para dar forma como también para suavizar bordes. Mantén la cutícula hidratada.

Segundo paso: exfoliar e hidratar

Tienes que realizar una exfoliación suave una o dos veces por semana para mantener la textura uniforme. Procura hacer una hidratación diaria para mantener la piel flexible, luminosa y con aspecto saludable. Algunos expertos recomiendan aplicar la crema por la noche y que actúes mientras duermes.

Tercer paso: el color perfecto (o la ausencia de color)

El uso de esmalte no es necesario de forma continua por lo que puedes dejar periodos sin color para que se mantenga saludable. Puedes utilizar bases fortalecedoras y tratamientos reparadores que ayudan a reconstruir las capas superficiales de queratina de la uña natural.

Atención a lo básico

Por último, debes tener en cuenta que al no ver color visible pues no hay ese conocido efecto de crecimiento ni una necesidad de retoques. Los cuidados básicos son: hidratar uñas y cutículas a diario, evitar tiempos prolongados en remojo y secar bien los pies después de la playa o la piscina.