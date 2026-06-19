“No es que exista separación con las Divas": Luis le aclara a Michelle sus comentarios en MasterChef 24/7

Todo parece indicar que la intensa batalla por equipos del 17 de junio sigue causando estragos entre los cocineros de MasterChef 24/7, pues se ha especulado sobre una posible fractura al interior de las "Divas"; sin embargo, sus miembros han salido a aclarar la situación entre ellos.

"Nunca dije que ya no soy Diva": Luis aclara la situación con Michelle

Luego de que Michelle le compartiera a Carmen y Daniela la razón por la cual ha tomado cierta distancia de ellas cuando comen juntas en el Mundo MasterChef, aprovechó la cena para aclarar los supuestos comentarios de Luis en los que había señalado que ya no formaba parte de las "Divas".

El conductor de "Notibola" le dijo que no había dicho tal cosa, pero sí apuntó que había rencillas con Pablo y Carmen por lo ocurrido en la pasada batalla por equipos y después de la gala, pero que ya se habían solucionado.

Pese a los comentarios de Luis, Michelle le pidió que no emitiera ese tipo de declaraciones, pues se prestaría para que se saquen las cosas de contexto y podría ponerlos en desventaja ante los demás participantes de MasterChef 24/7.

El cocinero dejó en claro que no existe separación con las "Divas" en el reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Flor, Emmanuel, Camila e Ixdit como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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