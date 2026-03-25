Esta primavera de 2026, los colores en tendencia te permiten lucir unas uñas elegantes tanto en pies como en manos, con los diseños ideales para combinar con diferentes looks y con tu estilo personal.

Hoy te presentamos una lista con las 7 diferentes tonalidades que harán destacar tu pedicura y cómo puedes emplearlos para ir de acuerdo con la moda que permanecerá toda la temporada.

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Los 7 colores de uñas para una pedicura elegante

Esta primavera de 2026, las tendencias se alejan de lo extravagante y llamativo para inclinarse más hacia el "lujo silencioso", así como la representación de la conexión con la naturaleza. Esto quiere decir que veremos colores de uñas en tonalidades tierra, así como nudes con acabados luminosos.

Cloud Dancer

Es un imprescindible por ser el color del año. Se trata de un blanco suave y luminoso que se asocia con la limpieza y el sentimiento etéreo. Además, resalta el bronceado de forma impactante.

Baby Blue

Este tipo de azul celeste es un tono suave que tiene un acabado lechoso y se encuentra en tendencia por ser un representante de la transición de invierno a primavera.

Las uñas azul cielo son la transición perfecta entre invierno y primavera|Pinterest

Pistacho

Es un tipo de verde pastel y cremoso que aporta elegancia y modernidad al mismo tiempo. Ideal para rejuvenecer la piel.

Melocotón suave

Es un color que combina con todo tipo de piel y es conocido por aportar luminosidad. Algo favorecedor cuando se busca que la pedicura sea protagonista.

Las uñas melocotón combinan con todo tipo de piel|Pinterest

Chocolate Mousse

Es un tono sofisticado y frío que da un aspecto minimalista, pero con carácter, aunque al mismo tiempo no es tan dramático como el negro.

Rosa bellet

Se trata de un tono un tanto traslúcido que debe ser semejante al color natural de las uñas. Es el color perfecto para un acabado de uñas desnudas o un clean girl look.

Las uñas marrones son elegantes y sofisticadas|Pinterest

Lila minimalista

Un tono pastel que se encuentra muy en tendencia durante esta primavera y destaca por dar un toque romántico y femenino a la pedicura.

