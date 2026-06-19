Cómo hacerte las ‘ice nails’ en casa y con unos sencillos pasos

Las ‘ice nails’ se destacan por ser una decoración que logra un efecto único, similar al del hielo ártico, con destellos que van desde el verde, rosa y lila. Suele ser una decoración que se pide en los salones de belleza, ya que se requiere de elementos específicos para lograr el destello único.

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Si deseas hacerlas desde tu casa, no te preocupes, porque te vamos a explicar los sencillos pasos que debes hacer, además de revelarte los materiales que vas a necesitar.

¿Cómo hacer las ‘ice nails’?

Para la técnica de aplicación, nos basamos en el video de @Andy_lab, quien comparte el proceso y los materiales que necesitaremos para las ‘ice nails’. Consigue los siguientes artículos:

Buffer, lima suave, deshidratador, empujador de cutícula, acetona y algodón.

Base coat.

Esmalte cat eye azul o lila.

Goma transparente

Tiras holográficas de diferentes colores.

Papel ice

Top coat.

Lámpara UV/LED

Una vez que tenemos todo lo anterior, se recomienda hacer los sencillos pasos desde casa para tener una buena aplicación:

Empuja suavemente tus cutículas, lima la superficie de tus uñas con buffer, con la lima suave dale forma a tu uña. Con la acetona y el algodón, retira todos los residuos de las uñas. Agrega una capa de deshidratador y deja secar al aire. Agrega una capa de base coat, seca con la lámpara por 60 segundos. Añade el esmalte cat eye y dale el destello que quieras para curar bajo la lámpara. Coloca una base de rubber, adhiere una tira holográfica, secamos en lámpara. Repetimos el paso para añadir otra tira. Nuevamente, añadimos rubber para colocar el papel ice, nivelamos volteando tus uñas hacia abajo y sellamos en lámpara. Finalmente, añadimos una capa de top coat para sellar todo el trabajo.

¿Qué hago si tengo una sensación de calor?

Es posible que durante la aplicación del rubber puedas tener una sensación de calor en tus dedos; es algo normal, así que no temas, ya que es señal de que el producto se está endureciendo. Para evitarlo, procura aplicar capas delgadas, o mete tus uñas por 10 segundos; al disminuir la sensación, nuevamente mete tus manos para completar el tiempo de secado.

Sigue los sencillos pasos para que puedas crear las cotizadas ‘ice nails’ desde casa, para que luzcas unas manos de impacto con un color y brillo llamativo.