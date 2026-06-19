Por segunda vez en esta semana, el Chef Herrera le entrega su servilleta a un cocinero de MasterChef 24/7

El nivel de los cocineros de MasterChef 24/7 se ha elevado en estas casi cinco semanas desde el inicio del reality show y para muestra está el platillo de Claudia en la gala de delantales negros, pues la participante recibió la servilleta del exigente Chef Adrián Herrera.

Luego de que Julio y Daniela recibieran los primeros mandiles negros de la gala por no usar el número exacto de ingredientes y Antrax se llevara el único delantal del segundo grupo, el tercer equipo conformado por Carmen, Luis, Jazmín y Claudia hicieron sus propuestas culinarias con 7 ingredientes.

Al llegar el turno de Claudia, los paladares más exigentes de México se mostraron muy satisfechos con su salmón envinado y para muestra está el gesto del implacable Adrián Herrera, quien le dio su servilleta a la cocinera en señal de respeto.

Cabe apuntar que se trata de la segunda ocasión en esta semana que el Chef hace ese tipo de elogio a uno de los participantes, pues hizo lo propio con Diego el lunes pasado, fecha en que se hizo acreedor al Pin del Chef.

Tras una degustación que conquistó a los tres Chefs, incluido Poncho Cadena, quien volvió al reality show tras haberse ausentado dos noches consecutivas por motivos de salud, determinaron que no entregarían ningún mandil negro adicional, por lo que los cocineros que corren peligro de salir de MasterChef 24/7, hasta el momento, son Julio, Daniela y Antrax.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Flor, Emmanuel, Camila e Ixdit como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.