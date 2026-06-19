La psicología habla sobre los que crecieron viendo Dragon Ball y sus efectos en la adultez

Dragon Ball fue una caricatura que marcó a toda una generación de niños, a tal grado que sigue siendo vista por sus antiguos seguidores y por nuevos niños que se unen a su enorme universo. Sorprendentemente, la psicología ha hablado sobre los infantes que crecieron viendo las interminables luchas y los efectos que tienen en la adultez.

Ventaneando | Programa completo 18 de junio de 2026

Para que no pierdas los detalles, te explicaremos qué dicen los expertos sobre el tema, un dato inesperado para todos y que tiene una respuesta sorprendente.

¿Qué dice la psicología sobre Dragon Ball?

Fue un reconocido medio digital de cine, que explica que, desde la psicología, los niños que crecieron viendo Dragon Ball tienen la habilidad de mirar los conflictos desde otras perspectivas, además de que en la niñez fomentaba las reglas, las intenciones y las consecuencias de ciertos actos.

Por otro lado, explica que en la serie animada se encargaban de mostrar el lado gris de sus personas y su desarrollo; un ejemplo claro es el de Vegeta, quien de ser el personaje cruel pasa a ser un aliado importante, siendo uno de los personajes más complejos. Explicando que todo ese proceso de crecimiento se desarrolló con el paso del tiempo.

Seguramente para algunos padres no dejaba de ser una caricatura violenta, pero para los niños fue una forma de entender que nadie se puede quedar en una sola etiqueta, ya que todos podíamos cambiar.

Por otra parte, la Universidad de Cádiz, en un estudio realizado, encontró que los efectos en la adultez de ver la serie son que solían ser personas más amigables y sociales, además de tener mejores capacidades al momento de enfrentarse a retos o problemas, y tienen una mejor capacidad en la formación de amistades sólidas.

¿Qué enseñanzas dejó Dragon Ball?

Considerando todo lo que menciona la psicología sobre los que crecieron con Dragon Ball y sus efectos en la adultez, podemos ver que sus dilemas estaban cargados de ciertos mensajes, destacándose los siguientes:

El trabajo en equipo, al mostrar que con sus aliados puedes superar los obstáculos.

El orgullo se vuelve un motor para ser fuerte, pero se debe controlar.

El respeto y la humildad para no caer en el ego.

La importancia del esfuerzo para una mejora.