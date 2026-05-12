¡Adiós a la mesa del comedor! Conoce la nueva tendencia más práctica y bonita en 2026

Siempre es buen momento para renovar tu hogar y si te encuentras cambiando tu comedor viejo, estas en el lugar correcto, ya que tenemos sugerencias para que lo sustituyas por un modelo nuevo sin mesa, de los muchos que están en tendencia 2026, los cuales no solo son hermosos, sino que tienen varios beneficios, pues son funcionales y además se adaptan al espacio que tengas debido a que son modernos e innovadores.

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Modelos de comedores en tendencia 2026

Comedor amplio: Si son varias personas en tu familia, te recomendamos este tipo de comedor que reemplaza la mesa por una isla. Es amplio y tiene gran espacio para colocar la bajilla y alimentos. Las sillas son el toque ideal para este modelo, pues son altas y reducen espacio.

Comedor ovalo: Si en tu familia son más de 4 personas y regularmente recibes visitas, te recomendamos este tipo de comedor redondo en tendencia 2026. Es ideal para grandes reuniones y las sillas pueden ser acomodadas fácilmente debajo de la isla.

Mármol: Si tu estilo es fresco y te gustan los colores claros, este tipo de comedor es la opción perfecta. Consta de una mesa de mármol blanco y sillas con tipo de madera que parece bambú. El toque que hace mágico este tipo de comedor es la luz cálida que sale de la barra.

Comedor aesthetic: Este tipo de comedor para 3 personas es perfecto para lugares pequeños, ya que no requiere gran espacio y además tiene doble función pues también puede llevar un lavabo incluido, lo cual ahorra aún más espacio en tu hogar.

Campirano: ¿Tu estilo es boho? Seguramente esta opción de comedor te encantará, pues refleja paz y tranquilidad en el hogar y es perfecto si recibes visitas o tienes familia numerosa. La funcionalidad de este comedor es increíble, pues la isla que reemplaza la mesa es amplia, por lo que las reuniones en tu casa serán inolvidables.