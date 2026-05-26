Los signos más afectados del 26 al 31 de mayo por la alineación de Marte y Plutón

La última semana de mayo de 2026 estará atravesada por una de las configuraciones más intensas y desafiantes para los signos del zodiaco: la cuadratura entre Marte en Tauro y Plutón en Acuario. Esta alineación de 90 grados permanecerá activa entre el 26 y el 31 de mayo.

En astrología, este aspecto representa tensión, luchas de poder, impulsividad y situaciones que obligan a salir de la zona de confort. Marte simboliza acción, deseo y reacción, mientras que Plutón representa transformación profunda, control y procesos de cambio inevitables.

La combinación entre Tauro (signo de tierra ligado a la estabilidad) y Acuario (signo de aire asociado con lo inesperado y disruptivo), genera una energía incómoda que puede traducirse en conflictos, demoras, discusiones o decisiones difíciles. Algunos signos sentirán este impacto con mucha más fuerza.

Astrología: ¿Qué signos serán los más afectados por la cuadratura entre Marte en Tauro y Plutón en Acuario?

Tauro: tensión, agotamiento y necesidad de cambios profundos. Marte en tu signo aumenta la impulsividad y puede llevarte a reaccionar de manera extrema frente a situaciones de presión.

tensión, agotamiento y necesidad de cambios profundos. Marte en tu signo aumenta la impulsividad y puede llevarte a reaccionar de manera extrema frente a situaciones de presión. Leo: conflictos en relaciones o entornos laborales. Uno de los signos más tensionados por esta alineación. Será importante evitar discusiones innecesarias y actuar con paciencia.

conflictos en relaciones o entornos laborales. Uno de los signos más tensionados por esta alineación. Será importante evitar discusiones innecesarias y actuar con paciencia. Virgo: estrés por exceso de responsabilidades. Será importante administrar mejor la energía y evitar caer en pensamientos obsesivos o exigencias extremas.

estrés por exceso de responsabilidades. Será importante administrar mejor la energía y evitar caer en pensamientos obsesivos o exigencias extremas. Escorpio: desafíos emocionales y transformaciones obligadas. Pueden surgir situaciones intensas vinculadas con vínculos, hogar o decisiones postergadas.

desafíos emocionales y transformaciones obligadas. Pueden surgir situaciones intensas vinculadas con vínculos, hogar o decisiones postergadas. Capricornio: obstáculos en proyectos y necesidad de reorganización. Ciertas situaciones podrían obligarte a modificar estrategias o revisar prioridades.

obstáculos en proyectos y necesidad de reorganización. Ciertas situaciones podrían obligarte a modificar estrategias o revisar prioridades. Acuario: presión mental y cambios inesperados. Plutón en tu signo activa procesos de transformación personal que podrían sentirse incómodos o exigentes.

Marte en Tauro y Plutón en Acuario: ¿Cuál es la energía astrológica disponible de esta alineación en cuadratura?

La alineación en cuadratura entre Marte en Tauro y Plutón en Acuario es considerada una de las configuraciones más tensas dentro de la astrología moderna. Cuando ambos planetas se encuentran en una cuadratura de 90 grados, la energía se vuelve desafiante porque obliga a enfrentar situaciones que ya no pueden seguir postergándose.

Además, Tauro y Acuario pertenecen a elementos diferentes (tierra y aire) y poseen naturalezas opuestas. Esta diferencia energética puede generar:

Tensión emocional o mental.

Conflictos de poder o discusiones intensas.

Obstáculos en proyectos personales o laborales.

Sensación de presión, ansiedad o agotamiento.

Necesidad de tomar decisiones difíciles pero necesarias.

Sin embargo, desde el punto de vista astrológico, las cuadraturas también funcionan como motores de crecimiento. Aunque incómoda, esta energía obliga a revisar estructuras viejas y transformar aquello que ya no funciona.

Durante estos días será fundamental actuar con prudencia, evitar reacciones impulsivas y aprender a canalizar la frustración de manera constructiva. El universo pondrá a prueba la capacidad de adaptación y resiliencia de muchos signos, impulsando cambios que, aunque complejos en el presente, pueden generar crecimiento a largo plazo.