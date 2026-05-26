Manualidades en casa: 4 ideas de muñecas de crochet tipo amigurumis con patrones
Ponte creativo con estas ideas de manualidades que son muy fáciles de hacer en casa y sirven para crear lindos muñecos tejidos que sirven como regalo o decoración.
Por increíble que suene, las manualidades son una excelente alternativa para relajarse y pasar un rato recreativo sin estar usando el celular. Por ejemplo, hacer amigurimis en casa sirve como entretenimiento y para crear una decoración personalizada, ya que las muñecas de crochet adornan muy bonitos los espacios y hasta sirven como regalos.
Lo mejor de todo es que existen diseños que necesitan pocos materiales y son fáciles de recrearse, por lo que hasta los principiantes pueden hacerlos con patrones de tejido que se pueden conseguir en internat. Así que si estás buscando un nuevo pasatiempo, considera esta técnica que seguro te encantará.
Las 3 mejores ideas para hacer manualidades en casa con amigurumis que se ven hermosos
- Muñeca de crochet con vestido rosa pastel. Estos modelos son de los mejores para principiantes porque se pueden utilizar puntos básicos de tejido y formas simples con patrones como guía. Hay que empezar desde la cabeza dándole una forma cirucular a la estructura e ir reduciendo el tamaño para el cuerpo.
Y para que quede mucho más lindo, se le puede sumar un vestido en tono rosa pastel, que le fascina a niñas de todas las edades. Aquí es importante considerar si quieres que el vestuario venga adherido al cuerpo, ya que esto se tiene que hacer con los patrones; también puedes tejer la ropita aparte e incluso hacer varios modelos intercambiables.
- Figura tipo kawai inspirada en animales. Los amigurimis que son de gatitos, perritos ositos o conejitos son los preferidos de chicos y grandes porque se ven muy tiernos. Además, son muy fáciles de hacer porque en los patrones de tejido fáciles para descargar ya vienen incluidos sus ragsos más característicos como orejas, trompitas, colitas y demás rasgos característicos de los animales.
- Manualidades en casa para hacer llaveros. Si quieres crear artículos a mano que puedas obsequiar como un detalle significativo, está la opción de hacer amigurumis en forma de llaveros, que sirven para usarse de la manera tradicional o para colgarse en las mochilas y darles un toque personal.
En este caso, solo tienes que cerciorarte que los patrones descargables de crochet que consigas sí estén adaptados a un tamaño a escala. Esto porque aunque quieras seguir la misma estructura que para los peluches grandes, las dimensiones sí son muy importantes para que estas manualidades en casa queden espectaculares.