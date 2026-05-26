Los psicólogos coinciden en que las personas que se sienten solas en una reunión social no son ansiosas

Es usual que en alguna reunión social haya personas que se sienten solas aunque estén rodeadas de otros asistentes; a primera vista, muchos pensarían que se debe a que son ansiosas o introvertidas, pero no siempre es así.

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Sin embargo, los psicólogos han explicado que son otros factores los que determinan ese tipo de situaciones. Te detallaremos qué dicen los expertos de la mente sobre el tema.

¿Por qué hay personas que se sienten solas en reuniones?

Hay personas que se sienten solas aunque sean el centro de atención en una reunión social; dicha situación en muchas ocasiones se relaciona con que son ansiosas, pero es algo incorrecto. Esos usuarios, al llegar a casa, suelen tener una sensación de vacío.

En The Artful Parent, explica que esas personas, al estar en un entorno en el que deben cumplir ciertas expectativas para obtener el aprecio de los demás, que al expresar su auténtica personalidad, comienzan a aplicar esa estrategia en todos los eventos, creando un personaje en el que se resguardan en ciertas reuniones.

Aunque logran tener una gran habilidad al socializar en grupos grandes, en eventos muy grandes donde las conversaciones son superficiales, es justo en ese momento en el que esperan que alguien descubra su verdadera personalidad, haciendo a un lado el personaje que usualmente usan.

Los psicólogos expertos detallan que para solucionar ese tipo de situaciones, consiste en que podamos identificar cuándo buscamos agradar a los demás y cómo somos, logrando entender que no es mala nuestra “imperfección”, eliminando la máscara que siempre hemos usado.

¿Qué suele sentir una persona con ansiedad social en reuniones?

El National Institute of Mental Health detalla que las que son ansiosas suelen tener síntomas de ansiedad o temor ante situaciones donde las personas puedan juzgarlas o analizarlas, por lo que suelen evitar lugares o alguna reunión social, debido a la angustia que suelen sentir.

En esos casos, ya sea que tengas ansiedad social o seas de las personas que se sienten solas, se recomienda acudir con los psicólogos, ya que serán los encargados de ayudarte a trabajar ese tipo de sentimientos con ciertos ejercicios o actividades.