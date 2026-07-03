Adiós tenis tradicionales: estos son los modelos coreanos en tendencia para lucir fabulosa

Los tenis son básicos para complementar con cualquier look y a la vez estar cómodo. Sin embargo, la moda va cambiando constantemente por lo que se han impuesto los modelos coreanos para combinar con tus prendas.

Estos tenis coreanos se destacan por sobre los demás por su capacidad de adaptarse a prácticamente cualquier outfit, desde el más casual hasta uno mucho más pulido. Ante esto es que te dejamos las opciones más populares para combinar.

¿Cómo se pueden combinar los tenis coreanos?

Tenis con blusa blanca y falda de mezclilla

Uno de los clásicos que no fallan es una blusa blanca semitransparente que brinda un aire romántico con una falda de mezclilla con detalles de cuadros y volantes que introduce textura y personalidad. Esto se ve complementado con unos tenis en color crema con paneles de encaje azul; un diseño que mantiene la paleta suave y suma un guiño vintage.

Estos son grandes aliados.|Pinterest

Tenis track de 23-65 con jeans y body estampado

Otra opción para lucir este verano consiste en un estampado de cebra bajo unos jeans amplios. Es un estilo que queda bien en cualquier sitio y puedes complementarlo unos tenis track. Se recomienda en tonos beige y marrón para un acabado urbano.

Tenis de Kiho con vestido largo estampado

Aquí tenemos un vestido que combina muy bien con un calzado de inspiración deportiva. Un diseño largo con estampado bohemio en tonos tierra toma un aire mucho más contemporáneo al combinarse con unos tenis café de inspiración retro. Es un estilo ideal para mezclar el movimiento de la prenda con la estructura de los tenis.

Tenis de gamuza de Ader Error con top y falda a juego

El rol de los colores son importantes por lo que si buscas un minimalismo coreano pues aporta por lo cromático. Opta por un top canalado azul y una falda en línea A con estampado floral crean un conjunto fresco y femenino. A esto le puedes sumar unos tenis coreanos del mismo tono.