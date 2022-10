No son lo mismo los tenis para perrear, que los tenis para la escuela.

Okay, okay… tienes razón, en gustos se rompen géneros y es que la mayoria podría pensar que los tenis casuales que usar para ir a clases son los mismos que para perrear a lo galactic, pero ¿qué crees? ¡No es así!

“¿Cómo que no es así? Si yo uso los mismos tenis siempre.” Sí, lo sé, cualquiera podría decir y hacer eso, pero la verdad es que para la escuela no necesitas de tenis especiales, incluso me atrevería a decir que basta con llevar unos tenis clásicos blancos, pues combinan con todo. En cambio, si vas a una fiesta y sabes que vas a perrear hasta el amanecer, la mejor recomendación que puedo hacerte es primero que nada: la comodidad.

Conoce al rey de los tenis: el Capi Pérez.

Existen muchísimos modelos de tenis actualmente. Deportivos, clásicos, con válvula, con plataforma, entre otros, pero ciertamente no todos aportan la misma comodidad y estabilidad que tus pies necesitan. Podrán existir miles, pero ya todos tenemos bien calado qué tipo de tenis nos cansan más rápido.

Los tenis que llevamos a la escuela, definitivamente no son de uso rudo, por lo que podemos usar unos más sencillos. Debido a que no hacemos mayor movimiento en este tipo de actividades escolares, la gente se ha acostumbrado a llevar cualquier tipo de tenis, incluso si ni siquiera los usaste días antes, seguro te ha pasado que llevas un par nuevo y te lastima o corta. En un perreo no puedes arriesgarte a llevarlos porque imagínate estar incómodo por el resto de la noche. Simplemente no disfrutarás como se debe, es por ello que la comodidad es esencial al elegir tus tenis para perrear.

Otro de los puntos importantes que debes de tomar en cuenta al echar un perreo es el flow, el estilo, como tú prefieras llamarle. Como ya te mencioné, hay decenas de modelos de tenis, varían en materiales, colores y texturas. Lo mejor que puedes hacer es usar unos tenis divertidos y coloridos, que se note que andas en el mood de echar fiesta por horas y horas.

¿Alguien dijo flow? Esta es la combinación perfecta entre tenis y reguetón.

Entonces, solo para recapitular y que no se te olvide, hoy aprendimos algunas lecciones, como lo son: