5 plantillas de stickers de Saja Boys de Halloween, para imprimir y decorar el termo de una fan de KPop Demon Hunters en esta spooky season

Es oficial, estamos en la famosa y tan esperada spooky season, es por eso que en esta ocasión te presentamos 5 plantillas ideales de stickers, perfectas para imprimir y recortar; con ellos podrás decorar tu termo esta temporada. Lucirás como toda una fan de la exitosa película.

Puede interesarte: 4 plantillas de stickers de Abby y Baby de los Saja Boys para imprimir y decorar el estuche escolar de tus hijos

KPop Demon Hunters: Stickers de Saja Boys de Halloween para imprimir gratis y decorar tu termo en esta spooky season

Cada una de estas plantillas es gratis. Para poder hacer tus stickers solo tendrás que imprimir las plantillas en una hoja con pegatina. Una vez que la tengas lista recortarás los stickers y los podrás pegar en tu termo. Puedes imprimirlos del tamaño que desees; todo dependerá de tu gusto. En estas plantillas encontrarás a los Saja Boys, la famosa banda de kpop de la cinta, mismos que interpretan el tema “Soda Pop”.

KPop Demon Hunters: Sticker de Saja Boys de Halloween con disfraz y sombrero

Esta plantilla, como su nombre lo indica, es una plantilla que incluye un sticker en donde los Saja Boys aparecen con un sombrero. Además de esto está escrita la palabra “Happy Halloween”. Además de esto uno de los personajes sostiene una calabaza al centro por lo que es ideal para esta temporada.

KPop Demon Hunters: Sticker de Saja Boys de Halloween versión animada

Esta idea es una de las más divertidas y creativas, consiste en un sticker en donde aparecen los Saja Boys, pero en una versión animada. En este sticker aparecen los 5 integrantes de la banda en su versión transformada con grecas en el rostro, mismo que es color morado.

KPop Demon Hunters: Sticker de Saja Boys de Halloween en forma de círculo

Esta plantilla incluye stickers de los Saja Boys en una versión animada. Si bien, los personajes no aparecen en su versión transformada, el fondo es negro, lo que alude una identidad misteriosa y terrorífica, misma que hace contraste con los demás colores. Además de esto puedes recortar la cantidad que gustes y pegarlas en tu termo.

KPop Demon Hunters: Sticker de Saja Boys de Halloween en color morado

Esta plantilla, como su nombre lo indica, es de color morado y destaca por terner a los personajes en una versión animada con un fondo en detalles rosas y purpura. Cda aes sticker es ideal para decorar en esta temporada de Halloween ya que los personajes se encuentran transformados en su versión de demonios.

KPop Demon Hunters: Sticker de Saja Boys de Halloween en dúo

Esta plantilla tiene dos versiones de los personajes; una en la transformada y otra en la normal, pero de cabeza; algo que le da un dinamismo y hace que el sticker resalte. En la parte central dice “Saja Boys” y el diseño es perfecto para este Halloween debido a los colores lúgubres y oscuros que tiene.