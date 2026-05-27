Cómo afecta el aire acondicionado a tu voz y qué hacer para protegerla

La voz es una de las principales herramientas del cuerpo humano para que podamos comunicarnos. Los sonidos que producimos con ayuda de nuestras cuerdas vocales ocurren gracias a un proceso en el que interviene el cerebro y otras partes de nuestro organismo.

Cabe destacar que muchas personas utilizan la voz para trabajar por lo que, en estos casos puntuales y a nivel general, resulta de mucha importancia cuidarla.

¿Qué causa los problemas de voz?

Desde los Institutos Nacionales de la Salud (Estados Unidos) advierten que todas las personas estamos expuestas a desarrollar problemas en la voz. Al respecto, señalan que las causas más comunes incluyen infecciones de las vías respiratorias superiores; inflamación causada por reflujo gastroesofágico; mal uso o uso excesivo de la voz; crecimientos en las cuerdas vocales, como nódulos vocales o papilomatosis laríngea; cáncer de laringe; enfermedades neurológicas y trauma psicológico.

@medicodelavoz Si trabajas todo el día con aire acondicionado, tu voz podría verse afectada. #DrMatsuAkaki #MédicoDeLaVoz #Calor #AireAcondicionado ♬ sonido original - Médico de la Voz

De todos modos, en un informe remarcan que la mayoría de los problemas de la voz pueden revertirse tratando la causa subyacente o mediante una variedad de tratamientos conductuales y quirúrgicos.

Aire acondicionado y voz

Entre las múltiples causas que pueden afectar a nuestra voz el uso prolongado de sistemas de climatización, tanto en verano como en invierno, representa uno de los riesgos silenciosos más frecuentes. Los expertos aclaran que el daño a las cuerdas vocales no es provocado directamente por las temperaturas extremas de frío o calor, sino por la sequedad ambiental que estos equipos generan.

En este punto, investigaciones científicas recientes demuestran que la permanencia prolongada en ambientes con aire forzado provoca variaciones fisiológicas en la amplitud de la voz, incluso cuando las personas no perciben un esfuerzo consciente al hablar. Este contacto continuo a niveles de humedad inferiores al 40% debilita la capacidad de respuesta de las mucosas y termina afectando esta herramienta de comunicación.

Por lo tanto, para contrarrestar estos efectos y proteger nuestra voz, los especialistas recomiendan mantener una hidratación constante mediante el consumo de agua, lo que devuelve la elasticidad a las cuerdas vocales. Asimismo, aconsejan adoptar hábitos sencillos en el hogar y la oficina, tales como ventilar periódicamente los ambientes, incorporar plantas, realizar lavados nasales con suero fisiológico y evitar hablar por encima del ruido ambiental o bajo estados de alto estrés y cansancio.