3 sombras con efecto “Polvo de Luna” para ojos pequeños

El efecto de sombras polvo de luna o moondust effect es una de las técnicas de luz más potentes en el maquillaje correctivo para ojos pequeños.

Consiste en utilizar sombras translúcidas con microplásticos de brillo multidimensional que, en lugar de aportar un color plano y pesado, actúan como pequeños espejos reflectores. Esto genera una ilusión óptica de apertura, haciendo que el globo ocular se perciba más amplio.

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Las 3 mejores sombras con efecto polvo de luna para ojos pequeños

Los expertos en maquillaje recomiendan que para evitar que los párpados se vean recargados o visualmente más pequeños. Aquí tienes los 3 tipos de sombras y acabados que logran este efecto de dispersión de luz:

Sombra de base translúcida con destellos platino

Una fórmula con fondo completamente transparente o ligeramente lechoso, cargado de microglitter plateado muy fino.

Esto funciona porque al no tener un color de fondo compacto, no satura el párpado móvil. Los destellos fríos y claros reflejan la luz blanca de forma directa, simulando un párpado más amplio y limpio.

Las sombras efecto polvo de luna son ideales para resaltar ojos pequeños|Pinterest

Sombra topper duocroma con reflejos champaña y rosado

Utiliza una sombra de consistencia híbrida, con crema y polvo, que cambiará de color de acuerdo con el ángulo de la luz.

Este look funciona perfectamente porque el cambio entre un tono cálido, que es el champaña, con uno frío que es el rosa suave, creará un relieve tridimensional que los ojos suelen perder con sombras mate tradicionales, especialmente cuando se trata de una mirada pequeña.

Sombra líquida con micro-destellos holográficos

Se trata de una fórmula fluida a base de agua y con partículas reflectantes que destellan en tonos verdes, dorados y violetas muy sutiles.

Maquillaje con sombras efecto polvo de luna para ojos pequeños|Pinterest

Este look suele funcionar bien en ojos pequeños porque las sombras líquidas se fijan como una segunda piel y ofrecen un acabado húmedo constante.

El brillo holográfico capta la luz ambiental desde cualquier dirección, forzando la atención hacia el centro del ojo y estirando visualmente la mirada.

El efecto de sombras polvo de luna es ideal porque aprovecha la refracción, las partículas flotan visualmente sobre el párpado y lo proyectan hacia adelante.

