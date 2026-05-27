3 técnicas de Scent Stacking para que tu perfume sea único

El scent stacking o combinación de aromas, que también es conocido como layering, es el arte de superponer diferentes fragancias para crear una firma olfativa completamente personalizada y exclusiva.

En la industria de la perfumería fina, esta técnica permite modificar el carácter de un perfume comercial, añadiéndole profundidad, frescura o calidez según la química de tu propia piel.

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Las 3 mejores técnicas de scent stacking

Al aplicar este método, necesitas evitar que los aromas que uses compitan entre sí y terminen saturando tu olfato, lo mejor es seguir alguna de las técnicas recomendadas por los maestros perfumistas, que prometen una mezcla única y armoniosa.

La regla de la base grasa funcional

Aplica en tu cuerpo una crema, manteca o aceite hidratante con un aroma lineal, como vainilla, coco o almendras, antes de atomizar con tu perfume principal.

Esta técnica funciona porque las moléculas del perfume se adhieren a los lípidos de la crema, lo que prolonga su duración. Al mismo tiempo, las notas de fondo de la crema modifican sutilmente el secado del perfume y le dan un matiz único.

Crea una fragancia única con la técnica scent stacking|Pexels: Ron Lach

Contraste de familias olfativas u opuestos complementarios

Prueba combinando un perfume pesado y profundo de la familia de amaderados, orientales o especiados, con otro muy ligero y volátil, como cítrico, floral blanco o frutal.

Esto funciona porque sigue el principio del equilibrio. El perfume denso aporta una base sólida en la piel, con notas de fondo, mientras que el perfume ligero aporta una salida chispeante y fresca con nota de salida, logrando una fragancia dinámica y evolucionada.

Estos son los mejores consejos para mezclar tus fragancias|Pexels: Aleksey Danilchenko

Superposición por intensidad lineal

Consiste en aplicar primero el perfume más fuerte o concentrado, puede ser uno con extracto de ámbar o madera, y un par de minutos después complementar con una fragancia suave o una colonia fresca.

Esto funciona porque, al aplicar el perfume pesado primero, las moléculas del aroma ligero no serán asfixiadas por la fragancia amaderada. El aroma suave envolverá la base pesada, suavizando sus bordes y creando una estela tridimensional.