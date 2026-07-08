Agua de menta y canela en la entrada: Por qué se recomienda y para qué sirve

El agua de menta y canela es una preparación que se suele rociar en la entrada de la casa; muchos desconocen la razón de su aplicación, mientras que los usuarios que lo usan resaltan su efectividad y sus beneficios.

Noticias Veracruz del 8 de julio 2026

Para que conozcas más al respecto, te detallaremos por qué se recomienda su aplicación y para qué sirve; posiblemente se recomienda en tu remedio casero favorito y lo comiences a aplicar.

¿Para qué sirve el agua de menta con canela?

La aplicación del agua de menta y canela, se recomienda su aplicación por tener cierto poder energético; según los usuarios, aplicar dicha mezcla en la entrada de tu casa se destaca por ser un gesto de bienvenida y para atraer buenas oportunidades.

Estos poderes se deben a que la menta representa la renovación y frescura, mientras que la canela es utilizada para atraer la prosperidad, razón por la que es un alimento que se usa en diversos rituales energéticos.

Otra razón para la que sirve la mezcla es que cuenta con fragancias naturales, las cuales te pueden ayudar a alejar ciertos insectos de tu hogar, evitando que puedan entrar a casa y, al mismo tiempo, deja un aroma muy agradable.

¿Cómo hacer el agua de menta y canela?

Una vez que ya supiste por qué se recomienda y para qué sirve el agua de menta y canela en la entrada, te detallaremos cómo hacer la receta siguiendo unos sencillos pasos para su elaboración. Realiza lo siguiente: