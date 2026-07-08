¿Qué veremos en el Miércoles de Batalla por Equipos en MasterChef 24/7 HOY, 08 de julio? Lo que se sabe

Este 08 de julio del 2026, MasterChef 24/7 se vestirá de gala con una nueva emisión del Miércoles de Batalla por Equipos , una de las dinámicas más esperadas por la audiencia porque en ella se demuestra no sólo el talento individual de cada cocinero, sino su capacidad de elección a la hora de trabajar con otros compañeros... ¿pero qué es lo que veremos hoy en la señal de Azteca UNO?

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¿Qué podríamos ver en la Batalla por Equipos de este 08 de julio del 2026 en MasterChef 24/7?

Antrax, Michelle y Daniela están listos : luego de una tensa jornada este martes en la que se exhibió al cocinero por hacer trampa en el reto exprés , los capitanes de equipo recibieron una masterclass privada con el "Maestro de Fuego" Édgar Núñez en el que les enseñó todos los secretos para preparar el menú de boda ideal... ¡al parecer, la dinámica del Miércoles de Batalla por Equipos va por ahí!

Armar un menú especial de boda para alimentar a 10 personas que incluya una temática bien definida y opciones de entrada, plato fuerte y postre suena como un reto complicado, sobre todo ahora que los Jueces son más exigentes; sin embargo, los capitanes se vieron bastante ilusionados.

Antrax y Michelle, por ejemplo, ya comenzaron a armar sus estrategias: el cocinero le confió a Jaz, Flor y Camila que las quiere en su equipo e incluso reveló que ya tiene planes e ideas para el menú: como pensó en una boda de rancho, podría ofrecer un tamal de frijol como entrada, arroz rojo con mixiote de res y verduras para flato fuerte, y pastel de 3 leches como postre.

Por otro lado, Michelle tuvo un beneficio especial: luego de la masterclass de panuchos , la joven se quedó con la "Maestra de Fuego" Isabel Carvajal para enseñarse a hacer unas deliciosas entradas y una receta de sopa roja que seguramente la ayudarán para la planeación de su menú de boda... ¡esperemos que sí aproveche esta ventaja!

Michelle adelantó que quiere a Claudia, Carmen, Nora y Lancer para su equipo porque todos son rápidos y tienen buena sazón... ¡seguramente la Gala de este miércoles estará súper emocionante, no olvides sintonizar la señal de Azteca UNO hoy a las 08:30 de la noche!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?