Jude Bellingham es considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo, hecho que demostró en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al marcar 2 de los 3 goles con los que Inglaterra derrotó y eliminó a México en la justa que se celebró en el país. Pero lo que pocos saben es que lleva una dieta que incluye chía para mantenerse en forma, la cual puedes replicar para llegar a tus objetivos, si incluyes estas 2 rutinas de ejercicios en casa que solo te tomarán 20 minutos y son para todo el cuerpo.

De acuerdo con el programa español El Chiringuito, el jugador del Real Madrid tiene en su plan de alimentación 4 comidas. Es en el desayuno donde incluye la chía junto con yogur griego con copos de avena, cereal que puedes consumir en tu dieta mediante licuados para la digestión que saben deliciosos.

Esta es la dieta con chía que usa Jude Bellingham para mantenerse en forma|Pinterest

El yogur griego con avena y semillas de chía o frutos rojos es una excelente comida para arrancar el día para los atletas. Su alto contenido en proteínas favorece la síntesis y recuperación muscular, según un artículo del portal goal.

La dieta de Bellingham que puedes replicar

Bellingham consume durante 4 veces al día; en comparación, en México, cuando los planes alimenticios constan en su mayoría de 5 tiempos. El inglés consume 2 comidas fuertes y 2 pequeños snacks, aunque con un alto grado de proteínas y carbohidratos.

Comida 1 - Alrededor de las 11 am



Yogur griego con copos de avena y semillas de chía

Comida 2 – A las 2 de la tarde



Crema de espárragos, judías salteadas con cebolla y jamón serrano, así como yogur bajo en grasa

Comida 3 – Minutos antes de las 7 de la tarde



Pan tostado con tomate

Comida 4 – Minutos antes de las 9 de la noche

