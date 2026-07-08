Cómo maquillar ojos maduros para evitar que el maquillaje marque las arrugas

Los ojos maduros pueden lucir radiantes , definidos y rejuvenecidos cuando el maquillaje se adapta a las necesidades de la piel. Con el paso del tiempo, es normal que aparezcan líneas de expresión, pliegues más marcados y una ligera pérdida de firmeza en los párpados. Sin embargo, algunos ajustes en la técnica de maquillaje pueden marcar una gran diferencia y ayudar a que la mirada se vea más fresca, luminosa y favorecedora.

Este es el truco para maquillar ojos maduros con arrugas

La preparación de la piel es uno de los pasos más importantes para evitar que el maquillaje se acumule en las arrugas. Las expertas en belleza recomiendan aplicar una crema hidratante ligera y una prebase específica para párpados antes de utilizar las sombras. Según información compartida por El Universal, mantener la piel hidratada ayuda a que los productos se deslicen mejor y e vita que las líneas de expresión se vuelvan más evidentes a lo largo del día . Pero eso no es todo.

Maquillar ojos maduros es más fácil de lo que crees.|(ESPECIAL/CANVA)

Elegir sombras con acabados suaves también es clave para conseguir un resultado favorecedor. Los tonos mate o satinados suelen funcionar mejor que las sombras con exceso de brillo, ya que las partículas luminosas pueden reflejar la luz sobre las arrugas y hacerlas más visibles. Los colores beige, topo, rosa suave y marrón claro aportan profundidad sin endurecer las facciones. La forma de aplicar la sombra puede transformar por completo la apariencia de los ojos maduros. Difuminar el color hacia arriba y hacia afuera crea un efecto visual de elevación que rejuvenece la mirada. Esta técnica aporta amplitud a los ojos y ayuda a contrarrestar la sensación de párpado caído que suele aparecer con los años. El delineado también merece especial atención. Las líneas demasiado gruesas pueden endurecer la expresión y resaltar los pliegues de la piel. Por ello, muchos maquillistas recomiendan realizar trazos finos y difuminados cerca de las pestañas para definir la mirada sin restarle frescura. Esta técnica se ha vuelto especialmente popular entre creadoras de contenido especializadas en maquillaje para piel madura.

Un consejo que ha ganado popularidad en redes sociales consiste en trabajar el maquillaje con capas ligeras y bien difuminadas, en lugar de aplicar grandes cantidades de producto. Una aplicación más sutil ayuda a suavizar visualmente las líneas de expresión y consigue un acabado mucho más natural y elegante, así lo indica la creadora de contenido sobre belleza, Andrea MakeUp en Instagram. Además, esto permite que el maquillaje se integre mejor con la piel y luzca impecable durante más tiempo.

Las pestañas juegan un papel fundamental para rejuvenecer la mirada. Rizar las pestañas antes de aplicar máscara ayuda a abrir visualmente los ojos y aporta un efecto de elevación inmediato. Además, concentrar la máscara en las pestañas superiores evita recargar la zona inferior y mantiene un aspecto más ligero y armonioso.

Maquillaje que debes evitar en ojos maduros

Las especialistas también recomiendan evitar las sombras excesivamente oscuras en todo el párpado. Los tonos suaves y estratégicamente colocados aportan profundidad sin enfatizar las arrugas ni los pliegues naturales de la piel. El objetivo es crear dimensión mientras se conserva la luminosidad y frescura de la mirada.

De esta manera, hidratar la piel, utilizar sombras ligeras, difuminar correctamente los productos y evitar el exceso de maquillaje son algunas de las claves para maquillar ojos maduros con éxito. Estos pequeños cambios permiten que la mirada se vea más descansada, elegante y rejuvenecida, mientras las arrugas pasan mucho más desapercibidas.