5 ideas de cocina para aprovechar la tapioca blanca de distintas formas
¡Puedes hacer todo tipo de preparaciones! Conoce las 5 ideas de cocina que puedes aplicar para usar la tapioca blanca que tienes guardada en tu alacena
La tapioca blanca es un ingrediente muy versátil para usar de distintas formas, pero son ideas de cocina que pocos conocen al respecto, haciendo que las opciones disponibles sean muy limitadas al momento de aplicarlo.
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Es así que te daremos 5 alternativas que puedes aprovechar, así que descubre todas las alternativas que puedes disponer del reconocido ingrediente de cocina.
¿Para qué se puede usar la tapioca blanca?
La tapioca blanca es muy fácil de cocinar y cuenta con varias opciones para su aplicación, logrando transformar su sabor de diversas maneras. Para que lo puedas aplicar de distintas formas, te detallaremos algunas ideas de cocina que debes usar:
- Bubble tea: Este tipo de tapioca puedes usarlo para hacer una bebida de té negro. Para ello puedes agregarle a tu tapioca cocida una mezcla de miel, azúcar morena y agua caliente al momento de hervir en los últimos minutos.
- Sago de fresa: Un postre asiático que mezcla frutos rojos picados, tapioca, gelatina, leche condensada y evaporada, una gran alternativa de platillo.
- Arroz con leche: A tu preparación de arroz con leche le puedes agregar perlas de tapioca cocida.
- Sabudana Khichdi: Una ensalada de la India, a la que le podemos colocar pequeñas perlas de tapioca a una mezcla de curry, papas y hierbas de olor.
- Sago de chai: Consiste en usar tapioca, gelatina de café, té chai, leche condensada y evaporada.
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¿Cómo cocinar la tapioca blanca?
La tapioca blanca es muy fácil de cocinar, pero es usual que algunas personas no sepan cómo cocer el insumo correctamente. Para que lo puedas usar en las ideas de cocina anteriores, aplica los siguientes pasos para su cocción:
- En una olla con 6 tazas de agua hirviendo, añadimos una taza de perlas de tapioca. Bajamos la flama al mínimo y tapamos por 20 minutos. Removemos constantemente.
- Pasado el tiempo, apagamos la flama, tapamos y dejamos reposar por 20 minutos.
- Después, enjuagamos las perlas en agua fría y sumergimos en un cuenco de agua con hielos.
@neisisosaa Respuesta a @Mónica ¿Compraste perlas de tapioca y no sabes cómo cocinarlas? No te preocupes, aquí te muestro cómo las hago yo paso a paso ✨ Estoy usando las de @Bob’s Red Mill disponibles en TikTok Shop. Quedan perfectas para postres, bebidas y snacks 🥭🍶 #Tapioca #TikTokShop #PerlasDeTapioca #ComoSeHace #RecetaFacil #RecetasTikTok #CocinaConmigo #TipsDeCocina #AprendeConmigo #BobRedMill #TapiocaLovers #RecetaPasoAPaso ♬ sonido original - Neisi Sosa