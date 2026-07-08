Ideas DIY: Perchero de recibidor rústico usando tablas de pallet recicladas

El reciclado y la reutilización siguen pisando fuerte en el presente y cada vez más personas se animan a crear elementos decorativos con sus propias manos. Este proceso forma parte de las denominadas ideas DIY (Hazlo tú mismo) que pueden hallarse en diferentes plataformas digitales.

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La clave de las ideas DIY es darle forma a diferentes objetos mediante nuestra creatividad, con ayuda de tutoriales y, por lo general, utilizando materiales reciclados.

¿Cómo hacer un perchero de pallet?

Entre las ideas DIY más populares se destacan las que tienen a las maderas de pallet como materia prima primordial. Se trata de un material muy noble y con el que se puede avanzar en diferentes proyectos como por ejemplo la creación de un perchero rústico para el recibidor de casa.

La primera propuesta es la creación del clásico perchero horizontal para el que debes seleccionar 3 o 4 tablas de pallet que estén en buen estado. Cortarlas todas a la misma longitud (por ejemplo, 80 cm o 1 metro). Las unes por detrás fijando dos listones verticales con tornillos cortos para que queden bien firmes.



El toque rústico: Deja los bordes ligeramente irregulares y pasa una lija gruesa para resaltar las vetas, sin quitarle la personalidad a la madera.

Ganchos: Puedes usar percheros de hierro negro estilo antiguo, o incluso clavos de ferrocarril o tiradores de puertas viejos.

De pallet a perchero en simples pasos

Otra idea DIY relacionada con la creación de percheros propone un objeto con estilo de campo y con un cartel integrado. Se trata de una opción muy estética que combina organización con decoración:

