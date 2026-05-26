Ahuyenta cucarachas con esta olorosa planta; no es ni laurel ni menta

Cuando algunos animalitos llegan a los espacios dentro de tu casa, eso se convierte en un verdadero problema y disgusto. Y si se habla de las cucarachas, existe una preocupación, pues están relacionadas con suciedad y enfermedades. Aunque de manera comercial se recomiendan ciertos productos, los remedios caseros llegan con una nueva planta aromática. Por eso se te anima a probar erradicarlos vía orégano.

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¿Por qué el orégano sirve para ahuyentar cucarachas?

Se debe recordar que las cucarachas se convierten en un problema en estas fechas, cuando las lluvias y el calor intenso se combinan. Obviamente se recomienda mantener limpios todos tus espacios y no dejar basura o restos de comida mucho tiempo, pero si estos animales se aparecen en tu hogar, el orégano podría salvarte el día.

El orégano tiene compuestos como el timol y el carvacrol, sustancias que producen un olor característico y sumamente intenso. Aunque para las personas es un aroma bastante agradable, estos bichos huyen de ciertos espacios donde el aroma se encuentre completamente concentrado.

En ese sentido, se aclara que aunque este y otros remedios caseros recomendados suelen funcionar, lo ideal es mantener las óptimas condiciones para que las cucarachas no aparezcan en casa. Este tipo de repelentes naturales funcionan, sin embargo no detienen infestaciones ya establecidas. Por eso, trata de conservar tu casa lo más higiénica posible.

¿Cómo colocar el orégano para ahuyentar cucarachas?

Aprovecha las propiedades del orégano de la siguiente manera: